غيرة الصحابة رضوان الله عليهم

غيرة عثمان ابن عفان

بعدما طعن المارقون الخليفة الراشد عثمان ابن عفان وقد كان في بيته يقرأ القرآن فلما رأت زوجته دمه ينزف أمامها،أفزعها وهالها هذا المشهد وبدون شعور منهاسقط خمارها عن رأسها وأنكشف شعر رأسها،فصاح بها عثمان رضي الله عنه قائلاً:

غطي رأسك فوالله إن هذا الدم الذي يسيل من جسدي أهون عليّ أن يرى أحد شعرك.



غيرة الزبير وحرص اسماء رضي الله عنهما

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح (هو الجمل الذي يسقي عليه ) وفرسه ، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه

( الدلو الكبير ) وأعجن ، ولم أكن أحسن الخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير – التي أقطعه رسول الله – على رأسي وهي منى على ثلثي فرسخ ( يعادل 3696متر ) فجئت يوما والنوىعلي فلقيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال : (( إخ إخ (كلمة تقال لإناخة البعير). )) ليحملني فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إني قد استحيت فمضي

فجئت الزبير فقلت : لقيني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه ،فأناخ لأركب ،فأستحيت منه وعرفت غيرتك فقال : والله لحملك النوى أشد على من ركوبك معه ،قالت : حتي أرسل إلى أبو بكر بعدذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني.



غيرة رجل على زوجته امام القاضي

حضرت امرأة عند أحد القضاة، وادّعت على زوجها أن لها عليه خمسمائة دينار مهراً، فأنكر الزوج أن يكون لها في ذمته شيء، فقال القاضي: هاتِ شهودَك ليشيرون إليها في الشهادة، فأحضرهم، فاستدعى القاضي أحدهم وقال: انظر إلى الزوجة لتشير إليها في شهادتك، فقام الشاهد وقال للزوجة: قومي، فقال الزوج: ماذا تريدون منها؟ فقيل له: لا بد أن ينظر الشاهد لوجه امرأتك لتصح معرفته بها.

فأخذت الرجل الحميّة، وحرّكته الغيرة على زوجته، وصاح أمام الناس: إني أُشْهِدُ القاضي على أن لزوجتي في ذمتي هذا المهر الذي تدعيه، ولا تُسفر عن وجهها.



غيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

*ومن آثار الغيرة على النفس : حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ

عندما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

يُحشر الناس يوم القيامة حفاة، عراة، غرلاً؛قلت: النساء والرجال جميعاً،

ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال صلى الله عليه وسلم:

يا عائشة! الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض[4].

فهالها المنظر وشد انتباهها؛ وأخذتها (الغَيْرة) على المحارم،

فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بتعجّب وذهول:

النساء والرجال جميعاً، ينظر بعضهم إلى بعض؟!.

فقد أخذتها الغيرة؛ ووصل الحياء منتهاه، فانتبهت لأمر لا يعدُّ شيئاً بالنسبة

لهول ذلك المشهد العظيم، لكن لفرط غيرتها استحوذ الموقف على تفكيرها.



غيرة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه

* دخل علي بن أبي طالب على زوجته فاطمة الزهراء رضي الله عنه وعنها بنت خير البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم

فرآها تستاك بسواك من أراك فقال لها في بيتين جميلين مداعبا لفاطمة ومظهرا مدى غيرته عليها رضي الله عنهما :

حظيت يا عود الأراكِ بثغرها *** أما خفت يا عود الأراك أراكَ

لو كنت من أهـل القتال قتلتك *** ما فـاز منـي يا سِواكُ سِواكَ



غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

*قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيتني دخلت الجنة ، فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طليحة وسمعت خشفة، فقلت من هذا ؟ فقالوا: هذا بلال ، ورأيت قصراً بفنائه جارية ، فقلت : لمن هذا ؟ فقالوا: لعمر, فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك . فقال عمر : بأبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أغار ؟!

وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت : لمن هذا القصر ؟ قالوا لعمر ، فذكرت غيرته فوليت مدبراً . فبكى عمر بن الخطاب وقال : أعليك أغار يا رسول صلى الله عليه وسلم ؟!.