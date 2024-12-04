انواع الزعاف

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
15 أوت 2009
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الجزائر العاصمة
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أنثى
اليوم جيت بموضوع باللهجة الجزائرية
الا وهو الزعاف وأنواعه


كاين زعاف يخلينا نبكي

وزعاف يخلينا نجري لواحد نشكيولو

وزعاف يضحكنا يخليني نخروجو من البيت

واقسم زعاف هو الزعاف الساكت

الي يخليك تسكت وتسرح وتنطفيء وتذبل

الزعاف الي يجي بصفة صمت وسكات وكتمان يهدك ويكسرك

زعاف مايتحكى ومايشتكى وماتلاقي حتى عبارة أو كلمة او صورة تعبر على الي تحس بيه

تصمت لان الحكاية الي داخلك اكبر من الكلام والشي الي تحس بيه مالقيتش كلام يوصفه

وفي لخر هاذ الزعاف محسوب عليك يخنقك ويهد فيك..

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Oktavio_hinda
 
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