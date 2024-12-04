الزليج الجزائري

يتميز المعمار الجزائري بطريقة تزيين البيوت من الداخل والخارج وكل لوحة من الخليج لها حكاية

ورموزها كأنها تتكلم لكل من نظر إليها وعرف لغتها

أنه زليج الزيري الجزائر هوية لم يطمسها الاحتلال

لقد تنوعتالحضارات في الجزائر إذ احتكت عبر الزمن

بكل من الحضارة الإسلامية وجنوب الصحراء مما جعل منها لوحة فنية تمتاز بالعمق التاريخي

ويتميز الطراز الزيري بوجود الجلسات الخارجية وصور طائر الطاووس الذي كان يوجد بكثرة في المنازل خاصة في القصبة وقصور الحكام منذ تأسيس الدولة الزيرية والزيانية...الخ



جبتلكم بعض الصور لزليج اتمنى ان تنال اعجابكم