صباحيات ...26

أي بني حامل شهادة الباكالوريا ... أنت الحامل لجواز سفر مهم يلج بك مرحلة أعلى من التكوين، أنت حلم عائلتك ومشروع بلدتك، بل أنت مستقبل أمتك، ابتغي أن تكون طرفا وازنا في معادلة نهضة وطنك. كن رساليا كن ذا عزيمة وهمة، لا ترضى بأنصاف الحلول ولا أنصاف الأحلام .

ارفع سقف طموحك واطلب المعالي، كن عالما أو متعلما، كن قبل ذلك مواطنا صالحا مصلحا، كن عاملا منتجا.

لا ترضى بأن تكون قطعة غيار حقيرة في دواليب الهياكل الزبائنية المستشرية، لا تكن مشروع شهادة جوفاء خاوية، ولا مكبا لعقد وترهات النخب البالية.

أي بني إن نكبتنا هنا في هذه الأرض آتية من أشباه المتعلمين، من أنصاف المثقفين، من أدعياء الثقافة والتنوير، مصيبتنا في ممتهني التزلف والتدجيل.

جبل الانسان على النقص، لكنه ما ينفك يطلب الكمال، فاعمل بجد واستفرغ الجهد، وابذل الوسع، ساعيا لتحصيل جوامع العلوم والإمساك بناصية الفنون، فآفة حضارتنا "مواطن النصف" الذي يقدم طلب الحقوق على آداء الواجبات، ومأزق أمتنا أننا ارتضينا ب"نصف ثورة" واقتدينا بأشباه العلماء وأنصاف المتعلمين.

أي بني كن رساليا خادما لقضية، مقتفيا أثر العلماء العاملين، واختر من صنوف العلوم ما يوافق مواهبك ويخدم أمتك، فحيث ما يممت ثمة ثغر انت أهل الرباط فيه .