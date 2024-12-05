امــا السائل فلا تنهر .. قصة للعبرة

..امــا السائل فلا تنهر ..

حكي ان رجلاجلس يوما ياكل هو وزوجته ،وبين أيديهما دجاجة مشوية ،فوقف سائل ببابه ،فخرج إليه وانتهره فذهب .

فاتفق بعد ذلك أن الرجل افتقر وزالت نعمته وطلق زوجته ،وتزوجت بعده برجل

فجلس ياكل معها في بعض الايام ، وبين أيديهما دجاجة مشوية ، وإذا بسائل يطرق الباب فقال لزوجته :ادفعي إليه هذه الدجاجة،فخرجت بها إليه ،فإذا هو زوجها الاول ، فدفعت إليه الدجاجة.

ورجعت وهي باكية ،فسألها زوجها عن بكائها ؟فأخبرته أن السائل كان زوجها ، وذكرت له قصتها مع ذلك السائل الذي انتهره زوجهاالاول .

فقال لها زوجها الثاني: أنا والله ذلك السائلّ ..