امــا السائل فلا تنهر .. قصة للعبرة

MOHAMED LAMINE7

MOHAMED LAMINE7

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..امــا السائل فلا تنهر ..
حكي ان رجلاجلس يوما ياكل هو وزوجته ،وبين أيديهما دجاجة مشوية ،فوقف سائل ببابه ،فخرج إليه وانتهره فذهب .
فاتفق بعد ذلك أن الرجل افتقر وزالت نعمته وطلق زوجته ،وتزوجت بعده برجل
فجلس ياكل معها في بعض الايام ، وبين أيديهما دجاجة مشوية ، وإذا بسائل يطرق الباب فقال لزوجته :ادفعي إليه هذه الدجاجة،فخرجت بها إليه ،فإذا هو زوجها الاول ، فدفعت إليه الدجاجة.
ورجعت وهي باكية ،فسألها زوجها عن بكائها ؟فأخبرته أن السائل كان زوجها ، وذكرت له قصتها مع ذلك السائل الذي انتهره زوجهاالاول .
فقال لها زوجها الثاني: أنا والله ذلك السائلّ ..
 
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