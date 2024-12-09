السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي سؤال أرجو الإجابة عنه

لو خير أحدنا بين أمرين أحلاهما مر

لو خيرت أن تكون ظالما أو مظلوما

1 .. أن تكون ظالما بكل ماتحمل كلمة الظلم من معاني

بأن تدوس على كل القيم السامية والأخلاق النبيلة

2.. أن تكون مظلوما بكل ما تحمل كلمة مظلوم من معاني

بان يداس على قيمك السامية وأخلاقك النبيلة

قبل ايي رد أرجو منكم تخيل أمرين مهمين هما

1. قساوة الظالم .......................................

2 .والقهر الذى يتجرعه المظلوم....................

أنا اختار أن أكون مظلوم وأحتسب اجري على الله

لان الظلم ظلمات يوم القيامة

تقبلو تحياتي