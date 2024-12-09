نهاية مستبد ...

" إن خوف المستبد من نقمة رعيته أكثر من خوفهم بأسه، لأن خوفه نشأ عن علمه بما يستحق منهم، وخوفهم ناشيء عن جهل، وخوفه عن عجز حقيقي فيه، وخوفهم عن توهم التخاذل فقط، وخوفه على عقد حياته وسلطانه، وخوفهم على لقيمات من النبات وعلى وطن يألفون غيرهم في أيام، وخوفه على كل شيء تحت سماء ملكه، وخوفهم على حياة تعيسة فقط".

هكذا شرح عبد الرحمان الكواكبي فلسفة الخوف التي بنيت عليها أسس حكم الطاغية في زمانه، هي مذهب الطغاة في كل عصر. في مطلع القرن الماضي فصَّل الكاتب المصلح السوري الأصل طبائع الاستبداد المعجلة بمصارع الاستعباد، وبيَّن تهافت منظومة الظلم والطغيان، وحذر من خطرها المنذر بخراب العمران.

على قدر الخوف والرعب الذي بثه حكم آل الأسد كانت سرعة انهيار منظومة الحكم الطائفية المستبدة، التي استقوت بالقوى الخارجية لتقهر الشعب وتنكل به، وتذثرت زورا برداء الممانعة ودعم المقاومة لتمدد عمرها وتؤجل لحظة الحقيقة، وتمنع لوقت محدود انهيار نظام الحاكم بأمره.

هناك اليوم في سوريا وقت قصير جدا للاحتفاء بنهاية طاغية، ووقت أطول للعمل الشاق من أجل بناء مسار سياسي بديل يستوعب الدروس، ويبني وطنا يسع جميع السوريين ويثبت أركان دولة الحق والعدل والقانون.

حفظ الله سوريا وشعبها الأبي .