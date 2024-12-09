صورة تمثل حال الامة

MOHAMED LAMINE7

MOHAMED LAMINE7

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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4 فيفري 2016
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من أروع ما انتجت ريشة رسام الكاريكاتير الأردني ذو الأصول الفلسطينية رباح الصغير ..
رسمها منذ 35 عاما
والتي تمثل الكاوبوي الغربي يمتطي صهوة الوطن العربي الاصيل
إنها الحضارة البشرية
من يمتلك القوة والتكنولوجيا يمتطي الآخر.
خياران لا ثالث لهما
إما أن تكون في القمة
أو تنحدر نحو القاع....
 

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