الغاز جديدة للاذكياء

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
1,561
نقاط التفاعل
3,514
النقاط
76
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
اللغز الاول:

طلب شخص بالتلفون من طبيبه الحضور لان زوجته تشكو من أعراض الزائدة الدودية فقال لخ الطبيب مستحيل لاني عملت لها عملية الزائدة..
فقال الرجل شيئا للطبيب فوافق حالا على الحضور.
ماذا قال الرجل؟

اللغز الثاني:

انت في غرفة كل جيرانها الأربعة مغلفة بالمرايا وقفها وارضيتها ايضا مغلفان بمرآة لا يوجد شخص آخر في الداخل سواك
كم هو عدد انعكاسات صورتك التي يمكنك مشاهدتها؟

اللغز الثالت:
سئل رجل عن الطابق الذي يسكن فيه.فقال:انا اسكن في الطابق الذي إذا نزلت ثلاثة طوابق: صار عدد مافوقي من الطابق ضعف ما تحتي واذا صعدت طابقين صار ماتحتي من الطابق ضعف ما فوقي ،ففي اي طابق يسكن هذا الرجل؟

اللغز الرابع:

أمام ينبوع الماء ثلاثة بنات: ندى سيكون عمرها اكبر مرتين من عمر سهى،عندما تبلغ نهى عمر ندى الان.
رتب أسماءهم حسب الأعمار من الكبرى إلى الصغرى

 
امممم خليني افكر
لكن خبريني عن الجوائز ههههه

انت في غرفة كل جيرانها
المقصود كل جدرانها
هل اصحح لك

انت في غرفة كل جيرانها الأربعة مغلفة بالمرايا وقفها وارضيتها ايضا مغلفان بمرآة لا يوجد شخص آخر في الداخل سواك
كم هو عدد انعكاسات صورتك التي يمكنك مشاهدتها؟

انعكاس واحد لأني سأغطي انعكاسي الاخر
 
آخر تعديل:
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

م
مشكلتي السحر المدفون
المشاركات
4
المشاهدات
579
ابيبا
ابيبا
إلياس
حقيقة التَّقوى
المشاركات
0
المشاهدات
373
إلياس
إلياس
Gül Bahar
الغاز رياضية
المشاركات
4
المشاهدات
2K
اريج المحبة
ا
الطيب الجزائري84
من أعلام النُّبوَّة تسلُّط المسلمينَ على اليهود الكافرين للشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله
المشاركات
3
المشاهدات
773
الامين محمد
الامين محمد
ن
-مبحث الشيطان 000والكهرباء
المشاركات
0
المشاهدات
252
نور محمد نور مح
ن
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top