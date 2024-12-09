الغاز جديدة للاذكياء

اللغز الاول:



طلب شخص بالتلفون من طبيبه الحضور لان زوجته تشكو من أعراض الزائدة الدودية فقال لخ الطبيب مستحيل لاني عملت لها عملية الزائدة..

فقال الرجل شيئا للطبيب فوافق حالا على الحضور.

ماذا قال الرجل؟



اللغز الثاني:



انت في غرفة كل جيرانها الأربعة مغلفة بالمرايا وقفها وارضيتها ايضا مغلفان بمرآة لا يوجد شخص آخر في الداخل سواك

كم هو عدد انعكاسات صورتك التي يمكنك مشاهدتها؟



اللغز الثالت:

سئل رجل عن الطابق الذي يسكن فيه.فقال:انا اسكن في الطابق الذي إذا نزلت ثلاثة طوابق: صار عدد مافوقي من الطابق ضعف ما تحتي واذا صعدت طابقين صار ماتحتي من الطابق ضعف ما فوقي ،ففي اي طابق يسكن هذا الرجل؟



اللغز الرابع: