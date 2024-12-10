Tchop
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم
انا لوردبال الأولى جاتني تسما لازم نطلع في جانفي هذا ، هل في هاذي الحالة نقدر ندير سورسي بديبلوم تاع تخرج 2024 لاني محتاج سورسي ؟
هل نسنا حتى يغلقوا و نروح لمكتب التجنيد؟
و ثانيا انا عندي ورقة من عند طبيب لي كنت نداوي عندو ( سرتفيك ميديكال جبتها في صيف بسبب رعاف نعاني من لي كنت صغير ، جرح في الانف تم معالجته لكن عاود تفتح ) ممكن في هذي لحالة ندي اعفاء طبي ؟
و بارك الله فيكم
انا لوردبال الأولى جاتني تسما لازم نطلع في جانفي هذا ، هل في هاذي الحالة نقدر ندير سورسي بديبلوم تاع تخرج 2024 لاني محتاج سورسي ؟
هل نسنا حتى يغلقوا و نروح لمكتب التجنيد؟
و ثانيا انا عندي ورقة من عند طبيب لي كنت نداوي عندو ( سرتفيك ميديكال جبتها في صيف بسبب رعاف نعاني من لي كنت صغير ، جرح في الانف تم معالجته لكن عاود تفتح ) ممكن في هذي لحالة ندي اعفاء طبي ؟
و بارك الله فيكم