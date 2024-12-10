السلام عليكم

انا لوردبال الأولى جاتني تسما لازم نطلع في جانفي هذا ، هل في هاذي الحالة نقدر ندير سورسي بديبلوم تاع تخرج 2024 لاني محتاج سورسي ؟

هل نسنا حتى يغلقوا و نروح لمكتب التجنيد؟



و ثانيا انا عندي ورقة من عند طبيب لي كنت نداوي عندو ( سرتفيك ميديكال جبتها في صيف بسبب رعاف نعاني من لي كنت صغير ، جرح في الانف تم معالجته لكن عاود تفتح ) ممكن في هذي لحالة ندي اعفاء طبي ؟

و بارك الله فيكم