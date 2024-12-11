ارحلي فلست بنادم

MOHAMED LAMINE7

MOHAMED LAMINE7

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
4 فيفري 2016
المشاركات
4,260
نقاط التفاعل
4,766
النقاط
191
ارحلي فلست بنادم-- بقلمي
-----------------
ليت الشباب يعود
والصبا
ما كنت كتبت اسمك
على الطاولة
ولا رسمت بسمتك
في كراستي
ولا رسمت القلب
على الارض
وحائط المدرسة
وما أهديتك العطر
وكل انواع الورود
ليت الماضي يعود
كي لا يوبخني ابي
على حب الصبا
أبعد كل صفعات ابي
و الاساتذة والمدير
و استاذة التاريخ
التي كانت تبحث عن حبيب
بين المدرسين
ترحلين
الا تخجلين
وقد التقينا امام الطلاب
في ساحة المدرسة

وقصتنا في الحب
أصبحت حكايا الطلاب
في دهاليز المدخنين
وببساطة اليوم ترحلين
ارحلي فلن اطلب عودتك
ولن اترجاك لاجل البقاء
سأرقص فرحا وطربا
ساقتل كل حب سكن فؤادي
سابتسم للازهار
واجري مع الفراشات
ساضحك على القلب المنهار
لم تعد الشمس تستهويني
ولا بدر القمر يثيرني
ساحرق رسائلك و الكلماتك
سامزق بقايا صورك
فلم يعد امرك يعنيني
ساقتلع الطفل الذي في داخلي
وانحره على القلب
الذي نقشته على جذوع الاشجار
وساحرق الغابة كي لا تحكي
الاشجار للاشجار
قصة عشقي
وساكسر الصنم الذي
شهد حبنا و التقينا تحته
ساحرق الصحراء
كي لا تحكي للقمر
قصص العشاق
في الزمان الاول
كل التفاعلات:
٢٢

مشاركتان

مشاركة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

MOHAMED LAMINE7
ارحلي فلست بنادم
المشاركات
7
المشاهدات
531
MOHAMED LAMINE7
MOHAMED LAMINE7
حلم كبير
الحلقة 9 قبل الاخيرة ☆ كلش بالمكتوب☆
المشاركات
14
المشاهدات
1K
السلطانة
السلطانة
خ
  • مغلق
خواطر حزينة قصيرة جدا | خواطر حزينة قصيرة عن الفراق
المشاركات
6
المشاهدات
2K
assile
A
angegardienretour
فتاوى لفضبلة الشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الاثري
المشاركات
0
المشاهدات
3K
angegardienretour
angegardienretour
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top