ارحلي فلست بنادم-- بقلمي

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ليت الشباب يعود

والصبا

ما كنت كتبت اسمك

على الطاولة

ولا رسمت بسمتك

في كراستي

ولا رسمت القلب

على الارض

وحائط المدرسة

وما أهديتك العطر

وكل انواع الورود

ليت الماضي يعود

كي لا يوبخني ابي

على حب الصبا

أبعد كل صفعات ابي

و الاساتذة والمدير

و استاذة التاريخ

التي كانت تبحث عن حبيب

بين المدرسين

ترحلين

الا تخجلين

وقد التقينا امام الطلاب

في ساحة المدرسة



وقصتنا في الحب

أصبحت حكايا الطلاب

في دهاليز المدخنين

وببساطة اليوم ترحلين

ارحلي فلن اطلب عودتك

ولن اترجاك لاجل البقاء

سأرقص فرحا وطربا

ساقتل كل حب سكن فؤادي

سابتسم للازهار

واجري مع الفراشات

ساضحك على القلب المنهار

لم تعد الشمس تستهويني

ولا بدر القمر يثيرني

ساحرق رسائلك و الكلماتك

سامزق بقايا صورك

فلم يعد امرك يعنيني

ساقتلع الطفل الذي في داخلي

وانحره على القلب

الذي نقشته على جذوع الاشجار

وساحرق الغابة كي لا تحكي

الاشجار للاشجار

قصة عشقي

وساكسر الصنم الذي

شهد حبنا و التقينا تحته

ساحرق الصحراء

كي لا تحكي للقمر

قصص العشاق

في الزمان الاول

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