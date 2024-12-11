ما قيل الفقر

إلياس

إلياس

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أحباب اللمة
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الفقر يجعل الأحداث البسيطة معقّدة ومؤلمة ..
الفقر يفقد الإنسان هيبته واحترامه عند ضعيفي النفوس ..
الفقر يجعل الحياة لا تُطاق ...
الفقر ليس عيب لكن كأن جناح لك مكسور ...
الفقر في زمننا اصبح لا يعتبر ابتلاء بل ارجعوه بلوة ...
الفقير بيننا اصبح بلا قيمة بلا كلمة بلا شخصية بلا هيبة ...
الفقير اصبح منطوي على نفسه يخشى الاجتماع ...
الفقير اصبح سلعة مناسبتية للعرض لاحل الاطراء ...
الفقير اصبح منبوذ في العمل والزواج و جل الامور ...
الفقيرة اصبحت لقمة سائغة في مجتمع الثعالب و منبوذة من طرف الشباب للزواج
الفقر مر ومؤلم و مهين في وقتنا ...
اعان الله كل من يتألم ولا يتكلم ...
 
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