صباحيات ...27

ذات شتاء عاصف وفي غمرة السجال حول أولويات الإنفاق في المجال الثقافي، الذي ثار على خلفية تخصيص وزارة الثقافة لغلاف مالي معتبر قصد ترميم تمثال "عين الفوارة" في مدينة سطيف، كتب صديق عزيز ذو لسان صحفي بليغ وسليط، أن الوزير ينتمي إلى أسرة محافظة وهو يستحي حتى أن يضع مجسما صغيرا لذلك التمثال كتحفة في صالون بيته، لكن مقتضيات المنصب والشعور بضرورة إرضاء سدنة المعبد، جعلته يزايد بالتزلف إلى جماعة "الحداثة" و"التنوير"، ويسارع إلى تخصيص ذلك الغلاف المعتبر لترميم "أجزاء" من ذلك التمثال .

بعد كل تلك الضجة المبررة حول الأذواق والرموز الأدبية في بلدي، أدعو كل من يحتفي بذلك الكلام المبتذل، و"الأدب" الخالي من الأدب، أن يزين بتلك "الغواية" مكتبته الخاصة ويضعها في ركن تطل منه بشكل واضح، ليتلقفها أبناؤه وتكون لهم منهلا لجماليات اللغة ومرجعا للقيم والمثل الاجتماعية.

في سن الفضول وحب التطلع، امتدت يدي إلى مكتبة أبي رحمه الله المتواضعة فأول ما تصفحته كان كتاب "مقدمة ابن خلدون"، ثم "شروط النهضة" لبن نبي، وحتى حين وددت أن أمد يدي جهة الكتب الفرنسية كان من نصيبي درة نفيسة عنوانها Le phénomène coranique، وكنز تاريخي ثمين اسمه Les origines du 1er novembre 1954.

لكل ذوقه ومذهبه وأدبه، فلينتقي كل ما يحب أن يكون عنوان انتسابه وانتمائه.

صباح الخير والبركة والعلم النافع والأدب الرافع .