لا تحزني ايتها الانثى

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
7 أفريل 2015
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1
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
📚قال تعالي في سورة القصص:ڪي تقر عينها ولا تحزن"

📚وفي سورة الأحزاب:أن تقر أعينهن ولا يحزنّ"

📚وفي سورة مريم:فناداها من تحتها ألا تحزني"

📚وفي سورة القصص:ولا تخافي ولا تحزني"

📚ركزت الآيات على الا تحزن المرأة لأن حزنها عميق ومشاعرها رقيقة والحزن يفقدها جمالها ويزيدها ضعفًا وعلميًا الحزن يؤثر علي الغدد المفرزة للهرمونات الانثوية،🥺💟

فكم حزينة لم تنجب،
وكم حزينة تساقط شعرها،
وكم من حزينة اجهضت،

وكم من حزينة شحب لونها،
وكم من حزينة توفت بغدة،🥺💟

فـ رفقًا بالقوارير ولا تُحزن قلوبهن فلا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهنّ إلا لئيم🥹💟

فـ والله لا تعلم اجر الفرحة والسرور إذا أُدخِلت عليهن فهن سبب في رزقك وسعادتك بعد الله.
"فصلو على من قال"🥹💟

استوصوا بالنساء خيرا 🥹💟

صلو على الحبيب المصطفى
 
اللهم امين يا رب العالمين
صلى الله عليه وسلم
بورك فيك على موضوعك القيم و المميز دمت مبدعا بمواضعيك القيمة جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين
 
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