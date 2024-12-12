لا تحزني ايتها الانثى

قال تعالي في سورة القصص:ڪي تقر عينها ولا تحزن"وفي سورة الأحزاب:أن تقر أعينهن ولا يحزنّ"وفي سورة مريم:فناداها من تحتها ألا تحزني"وفي سورة القصص:ولا تخافي ولا تحزني"ركزت الآيات على الا تحزن المرأة لأن حزنها عميق ومشاعرها رقيقة والحزن يفقدها جمالها ويزيدها ضعفًا وعلميًا الحزن يؤثر علي الغدد المفرزة للهرمونات الانثوية،فكم حزينة لم تنجب،وكم حزينة تساقط شعرها،وكم من حزينة اجهضت،وكم من حزينة شحب لونها،وكم من حزينة توفت بغدة،فـ رفقًا بالقوارير ولا تُحزن قلوبهن فلا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهنّ إلا لئيمفـ والله لا تعلم اجر الفرحة والسرور إذا أُدخِلت عليهن فهن سبب في رزقك وسعادتك بعد الله."فصلو على من قال"استوصوا بالنساء خيراصلو على الحبيب المصطفى