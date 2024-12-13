أعيدوا العصا للمعلم كي يستعيد #الشارع بعضاً من أخلاقه.. فالمزابل أصبحت في الأفواه لا في الحاويات.

• هذه العصا كانت كفيلة بأن تجعل تلميذاً في الصف الثاني الإبتدائي يقرأ الجريدة بطلاقة و أن يتقن الإملاء و الكتابة و حفظ جدول الضرب.

• هذه العصا كانت كفيلة أن تجعل التلاميذ يفرون إلى بيوتهم إذا ما لمحوا المعلم من مسافة بعيدة يمشي في الشارع.

• هذه العصا خَرَّجت أطباء و مهندسين و طيارين و ضباطاً.

• علموا أبناءكم أن المعلم هو أبٌ و مُرَبٍّ، و ليس عدوّا.

و لا تكن محامياً و مدافعاً عن ابنك ضد المعلم إن كان ابنك مقصراً أو مخطئاً.

و كما قال الشاعر:

لَا تَحْزَنْ على الصبيانِ إنْ ضُرِبُوْا

الضربُ يَفْنَى وَ يَبْقَى العلمُ و الأدبُ

الضَرْبُ يَنْفعهم و العلمُ يرْفَعُهُمُ

لَوْلاْ المَخَافَةُ مَا قَرأوا و لا كتبُوا

لَوْلاْ المَخَافَةُ كان النّاسُ كـــلهمُ

شِبْهُ الجَمَادِ فَلا عِـــلمٌ و لا أدبٌَ..