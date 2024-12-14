السلام عليكم متوفر 395.5 دولار USDT

الدفع عن طريق ccp

1 دولار = 263 دج

العمولة يتحملها المشتري

Trc20 عمولة 1$





ملاحظة اقل مبلغ للبيع 40$





يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي

ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا