تخلص من رفقائك او اقتلهم

إن الجليس الصالح نعمة عظيمة من نعم الله على الإنسان، لأن نبينا الحبيب -عليه الصلاة والسلام- قال: "إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير.."، ولأن الصديق الصالح قد يكون أفضل من الأخ الحقيقي، يتفقد أحواله، ولا يميل إليه لمنفعة أو مصلحة، ويشعر الرجل بالسرور والأمان معه.