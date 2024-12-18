تخلص من رفقائك او اقتلهم

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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تخلص من رفقائك او اقتلهم
و لا تبكي عليهم و لا تحزن عليهم لأنهم ...............

ههههه طبعا ليس القتل بمعنى القتل

لكن
أقتل الصداقة و الصحبة التي تشغلك ........
التي تشغلك عن دينك
التي تشغلك عن أهلك
التي تشغلك عن أرحامك
التي تشغلك عن قرآنك
التي تشغلك عن وردك
التي تشغلك عن كتابك
التي تشغلك عن مسجدك
التي تشغلك عن بيتك
التي تشغلك عن عملك
و لا تبكي عليهم و لا تحزن عليهم ...............

أقتل الصداقة و الصحبة التي تعيق ...........
التي تعيق نجاحك
التي تعيق تفوقك
التي تعيق شهرتك
التي تعيق انتصارك
التي تعيق نجاحك
التي تعيق تميزك
التي تعيق اهتمامك
و لا تبكي عليهم و لا تحزن عليهم ...............

أقتل الصداقة و الصحبة التي تجعلك ...........
التي تجعلك تحزن
التي تجعلك تفشل
التي تجعلك تنحرف
التي تجعلك تمرض
التي تجعلك مهموم
و لا تبكي عليهم و لا تحزن عليهم ...............
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بداية النجاح هو اختيار الصحبة الناجحة
بقلم الامين محمد
 
إن الجليس الصالح نعمة عظيمة من نعم الله على الإنسان، لأن نبينا الحبيب -عليه الصلاة والسلام- قال: "إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير.."، ولأن الصديق الصالح قد يكون أفضل من الأخ الحقيقي، يتفقد أحواله، ولا يميل إليه لمنفعة أو مصلحة، ويشعر الرجل بالسرور والأمان معه.
 
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