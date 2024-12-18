حاتم خليفة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 11 سبتمبر 2013
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- 2,530
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- 416
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- 40
- محل الإقامة
- ولاية بسكرة
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- ذكر
"إذهبي إلى المطبخ" بخمسين لغة:
1. الإنجليزية: Go to the kitchen
2. الفرنسية: Va à la cuisine
3. الإسبانية: Ve a la cocina
4. الألمانية: Geh in die Küche
5. الإيطالية: Vai in cucina
6. البرتغالية: Vá para a cozinha
7. الروسية: Иди на кухню
8. الصينية (المبسطة): 去厨房
9. اليابانية: キッチンに行ってください
10. الكورية: 부엌으로 가세요
11. العربية: اذهب إلى المطبخ
12. التركية: Mutfakka git
13. الهندية: रसोई में जाओ
14. الفارسية: برو به آشپزخانه
15. السويدية: Gå till köket
16. الدنماركية: Gå til køkkenet
17. النرويجية: Gå til kjøkkenet
18. الفنلندية: Mene keittiöön
19. البولندية: Idź do kuchni
20. التشيكية: Jdi do kuchyně
21. المجرية: Menj a konyhába
22. الرومانية: Mergi în bucătărie
23. اليونانية: Πήγαινε στην κουζίνα
24. الهولندية: Ga naar de keuken
25. البلغارية: Отиди в кухнята
26. الصربية: Idi u kuhinju
27. الكرواتية: Idi u kuhinju
28. السلوفينية: Pojdi v kuhinjo
29. الأوكرانية: Іди на кухню
30. العبرية: לך למטבח
31. السويسرية (الألمانية): Geh in die Küche
32. السويسرية (الفرنسية): Va à la cuisine
33. السويسرية (الإيطالية): Vai in cucina
34. الإندونيسية: Pergi ke dapur
35. الفيتنامية: Đi vào bếp
36. التايلاندية: ไปที่ครัว
37. الماليزية: Pergi ke dapur
38. الفلبينية: Pumunta ka sa kusina
39. السواحيلية: Nenda jikoni
40. الأفريكانية: Gaan na die kombuis
41. النيبالية: भान्सामा जाओ
42. البنغالية: রান্নাঘরে যাও
43. الأردية: کچن میں جاؤ
44. الكردية: Bê kuçê re
45. الألبانية: Shko në kuzhinë
46. اللتوانية: Eik į virtuvę
47. الإستونية: Mine kööki
48. اللاتفية: Ej uz virtuvi
49. الأيسلندية: Farðu í eldhúsið
50. مالطية: Mur fil-kċina
1. الإنجليزية: Go to the kitchen
2. الفرنسية: Va à la cuisine
3. الإسبانية: Ve a la cocina
4. الألمانية: Geh in die Küche
5. الإيطالية: Vai in cucina
6. البرتغالية: Vá para a cozinha
7. الروسية: Иди на кухню
8. الصينية (المبسطة): 去厨房
9. اليابانية: キッチンに行ってください
10. الكورية: 부엌으로 가세요
11. العربية: اذهب إلى المطبخ
12. التركية: Mutfakka git
13. الهندية: रसोई में जाओ
14. الفارسية: برو به آشپزخانه
15. السويدية: Gå till köket
16. الدنماركية: Gå til køkkenet
17. النرويجية: Gå til kjøkkenet
18. الفنلندية: Mene keittiöön
19. البولندية: Idź do kuchni
20. التشيكية: Jdi do kuchyně
21. المجرية: Menj a konyhába
22. الرومانية: Mergi în bucătărie
23. اليونانية: Πήγαινε στην κουζίνα
24. الهولندية: Ga naar de keuken
25. البلغارية: Отиди в кухнята
26. الصربية: Idi u kuhinju
27. الكرواتية: Idi u kuhinju
28. السلوفينية: Pojdi v kuhinjo
29. الأوكرانية: Іди на кухню
30. العبرية: לך למטבח
31. السويسرية (الألمانية): Geh in die Küche
32. السويسرية (الفرنسية): Va à la cuisine
33. السويسرية (الإيطالية): Vai in cucina
34. الإندونيسية: Pergi ke dapur
35. الفيتنامية: Đi vào bếp
36. التايلاندية: ไปที่ครัว
37. الماليزية: Pergi ke dapur
38. الفلبينية: Pumunta ka sa kusina
39. السواحيلية: Nenda jikoni
40. الأفريكانية: Gaan na die kombuis
41. النيبالية: भान्सामा जाओ
42. البنغالية: রান্নাঘরে যাও
43. الأردية: کچن میں جاؤ
44. الكردية: Bê kuçê re
45. الألبانية: Shko në kuzhinë
46. اللتوانية: Eik į virtuvę
47. الإستونية: Mine kööki
48. اللاتفية: Ej uz virtuvi
49. الأيسلندية: Farðu í eldhúsið
50. مالطية: Mur fil-kċina