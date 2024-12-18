لنتعرف على بعضنا .. ~~

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
12 أفريل 2016
المشاركات
1,901
نقاط التفاعل
3,059
النقاط
71
محل الإقامة
المــــريخ
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله

واش احوالكم ؟
ان شاء الله تكونوا بخير
حبيت ندير تشالنج جديد
هكا باه نتعرفوا على بعضنا أكثر ..
و مام نستفادو من بعض

نبدا بنفسي :

الإسم : إكرام
الولاية : الوسط الجزائري 🙊
الحالة الاجتماعية : single ~~
فصلي المفضل: الشتاء
اللون المفضل: البنفسجي 💜
المستوى الدراسي : السنة الخامسة طب
الهوايات: عندي بزااف هوايات، نحب نجرب أشياء جديدة، التصوير 📷، الكتابة ، التطريز ، المطالعة ..
اشياء نحب نديرها : مشاهدة الانمي و قراءة الشعر و القصائد
الحيوان المفضل : الحصان
الاهداف : ماكاش هدف مهم في الدنيا هذي قد رضى الله و الوالدين
كأحلام حابة نوصللها نكمل دراسة الطب و نتخرج منو بكامل قواي العقلية ( لانو فعلا الامر مرهق )
و نسافر خارج الجزائر ( النرويج )
نصيحة نمدها : جامي لا تقول نعرف حتى تجرب و جامي تصغر انجازاتك مهما كانت تبانلك بسيطة ، و كل حاجة في هذي الدنيا تصرا لحكمة لا نعلمها ، حتى لقاءنا بالاشخاص كان لسبب معين ( اما نربحو شخص مدى الحياة و لا درس مدى الحياة )
ماتخليش صلاتك و قرآنك و بر والديك ( ماكاش واحد ينجح في الدنيا هذي غير اذا كان عندو من بر الوالدين نصيب )

إضافات :
كاتبي المفضل : مريد البرغوثي / رضوى عاشور
شاعري المفضل : تميم البرغوثي
و في الشعر الحر : محمود درويش
و في الساخر : أحمد مطر

الانمي المفضل : Attack on titan / Moriarty / Orange

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