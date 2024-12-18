لنتعرف على بعضنا .. ~~

السلام عليكم و رحمة اللهواش احوالكم ؟ان شاء الله تكونوا بخيرحبيت ندير تشالنج جديدهكا باه نتعرفوا على بعضنا أكثر ..و مام نستفادو من بعضنبدا بنفسي :الإسم : إكرامالولاية : الوسط الجزائريالحالة الاجتماعية : single ~~فصلي المفضل: الشتاءاللون المفضل: البنفسجيالمستوى الدراسي : السنة الخامسة طبالهوايات: عندي بزااف هوايات، نحب نجرب أشياء جديدة، التصوير، الكتابة ، التطريز ، المطالعة ..اشياء نحب نديرها : مشاهدة الانمي و قراءة الشعر و القصائدالحيوان المفضل : الحصانالاهداف : ماكاش هدف مهم في الدنيا هذي قد رضى الله و الوالدينكأحلام حابة نوصللها نكمل دراسة الطب و نتخرج منو بكامل قواي العقلية ( لانو فعلا الامر مرهق )و نسافر خارج الجزائر ( النرويج )نصيحة نمدها : جامي لا تقول نعرف حتى تجرب و جامي تصغر انجازاتك مهما كانت تبانلك بسيطة ، و كل حاجة في هذي الدنيا تصرا لحكمة لا نعلمها ، حتى لقاءنا بالاشخاص كان لسبب معين ( اما نربحو شخص مدى الحياة و لا درس مدى الحياة )ماتخليش صلاتك و قرآنك و بر والديك ( ماكاش واحد ينجح في الدنيا هذي غير اذا كان عندو من بر الوالدين نصيب )إضافات :كاتبي المفضل : مريد البرغوثي / رضوى عاشورشاعري المفضل : تميم البرغوثيو في الشعر الحر : محمود درويشو في الساخر : أحمد مطرالانمي المفضل : Attack on titan / Moriarty / Orangeهذا ماكان .. لكم الخط الان