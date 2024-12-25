السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا فتاة من مواليد 1996، خطبني شخص من أقاربي (الأقارب البعاد شوي مش المقربين) ولم أردّ بعد لا بالسلب ولا بالإيجاب.

فكرتي الأولى عن الشخص وعائلته أنهم ناس طيبين والشخص مشكور في مجتمعه، ولكن ليس لديه أي حرفة أو دبلوم (أنا لدي ماستر في إحدى التخصصات)، يعمل في مطعم بسيط وتقريبا هو المعيل لعائلته.

العائلة جد فقيرة، ولا مشكلة لديّ إطلاقًا في هذا فأنا أعلم جيدًا وأؤمن أن الرزق بيد الله، ولكن المشكلة أن أم الخاطب تظهر فقرها للناس فعندما تحدثت مع أمي قالت لها بالحرف الواحد: "كل ما نخممو نتقدمو نقولو راهم الناس يرفضونا لأننا زوالية وولدي قدو قد روحو ويعيل العائلة كلها".

كنت قد عزمت على خطوة الرؤية الشرعية ثمّ أقرّر قرارًا نهائيًا، لأفاجأ اليوم أن أم الخاطب طلبت من عائلتي هذه الأيام (بعد أن تحدثت معهم عن الخطبة) مبلغًا ماليًا لأن راتبها البسيط تم توقيفه مؤخرًا لمشكل ما، ولأنها مريضة تريد العلاج به.

لم تعجبني فكرة أنها طلبت من عائلتي هذا المبلغ، فقد كانت تستطيع طلبه من أقارب آخرين أو إخوتها أو أخواتها أو حتى تقترضه!!!! وشعرت أنها توضح فقرها أكثر حتى لا تطلب عائلتي منها شروطًا هي من حقّي من المفروض..

أرجو أن توجهوني فأنا البنت الوحيدة في العائلة وليس لديّ أخت ولا أصدقاء لمشاركتهم هذا المشكل..

شكرا مسبقا