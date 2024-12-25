مشكلتي استفسار حول الخطبة

م

مشكلتي

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة من مواليد 1996، خطبني شخص من أقاربي (الأقارب البعاد شوي مش المقربين) ولم أردّ بعد لا بالسلب ولا بالإيجاب.
فكرتي الأولى عن الشخص وعائلته أنهم ناس طيبين والشخص مشكور في مجتمعه، ولكن ليس لديه أي حرفة أو دبلوم (أنا لدي ماستر في إحدى التخصصات)، يعمل في مطعم بسيط وتقريبا هو المعيل لعائلته.
العائلة جد فقيرة، ولا مشكلة لديّ إطلاقًا في هذا فأنا أعلم جيدًا وأؤمن أن الرزق بيد الله، ولكن المشكلة أن أم الخاطب تظهر فقرها للناس فعندما تحدثت مع أمي قالت لها بالحرف الواحد: "كل ما نخممو نتقدمو نقولو راهم الناس يرفضونا لأننا زوالية وولدي قدو قد روحو ويعيل العائلة كلها".
كنت قد عزمت على خطوة الرؤية الشرعية ثمّ أقرّر قرارًا نهائيًا، لأفاجأ اليوم أن أم الخاطب طلبت من عائلتي هذه الأيام (بعد أن تحدثت معهم عن الخطبة) مبلغًا ماليًا لأن راتبها البسيط تم توقيفه مؤخرًا لمشكل ما، ولأنها مريضة تريد العلاج به.
لم تعجبني فكرة أنها طلبت من عائلتي هذا المبلغ، فقد كانت تستطيع طلبه من أقارب آخرين أو إخوتها أو أخواتها أو حتى تقترضه!!!! وشعرت أنها توضح فقرها أكثر حتى لا تطلب عائلتي منها شروطًا هي من حقّي من المفروض..
أرجو أن توجهوني فأنا البنت الوحيدة في العائلة وليس لديّ أخت ولا أصدقاء لمشاركتهم هذا المشكل..
شكرا مسبقا
 
نصيحة لك استخري الله في ذلك أن شاء الله فيها خير
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شوفي اختي راح نجيبهالك من الآخر
هذا راه زواج مهوش لعب يعني مستقبل
والعواطف مكنلاه نروحو معاها بعيد
مستواكم الدراسي موش كيف كيف
كون جا الامر غير هنا نقولك ممكن معليهش بلاك تتوالمو في العقليات
مي باه تقوليلي أمو تحب تتمسكن وتبين فقرهم وتطلب الناس نقول لاااا
ولمليحة كي طلبتكم في الدراهم نقولك
متقبليش اهربي ومتتلفتيش
راكي راح تندمي اذا قبلتي بزواج كيما هذا
الوالدة تاعو مدام طلبت اهلك وماحشمتش يعني متسنايش هاذ الخاطب راح يعيشك الحياة لي تتمناي
 
الفقر ليس عيب و الاخلاق رزق و العمل الشريف يرفع من قدر الشخص و هذي كلها ايجابيات، لكن اظهار الحاجة امامكم بالذات من قبل الام شيئ مخزي
لا تتسرعي في الحكم عليهم و لكن اعطيهم فرص عديدة و اكيد راح تتضح الامور اكثر
 
اختي الفقر ليس عيب ولكن الفرق شاسع بينكما
و الزواج مسؤولية كبيرة وقد ماتكوني قنوعة الحاجة المادية تقيسك خاصة كي تولي في ولادك وماتقدروش توفرولهم ابسط الامور
وياختي علاه راكي تحرصي روحك ونتي تقدري تستناي فرص اخرى تناسب مستواك
الامر لي ماترتاحيلوش قبل الزواج ماراحش ترتاحيلو بعدو
وربي يشافي هاد الام المريضة وربي يوسع رزقهم ويفتحها عليهم من واسع ابوابو
 
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