أبو خديجة
:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
التفاعل 14.4K
الجوائز 1.4K
- تاريخ التسجيل
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 4,063
- محل الإقامة
- بسكرة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 13 جويلية 1984
- الوظيفة
- تاجر
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
علامات إرتفاع الوعي عند الأشخاص:
1- قلة التحدث وقلة الرغبة في الشرح و كثرة الإستماع
2- الحمد والشكر بغض النظر عن الظروف .
3- سرعة إيصال المعلومة ببساطة .
4- زيادة الترتيب في حياته .
5- كثير التأمل مع نفسه
6- يتجاهل معظم الأشياء ولا يغذي أي دراما
7- بسيط وطاقته في ما يفعل باللحظة فقط .
8- يتحكم بمشاعره .
9- يحب جانبيه المظلم والمشرق ويتقبلهما تماماً .
10- لا ينتظر شيئاً من أحد .
11- يسقط ، يتعثر ، ويتعلم ، ثم يأخذ نفساً ويواصل .
12- قريب من الله .
13- بغض النظر عما يحدث داخله هو مطمئن وهادئ .
14- يستثمر معظم طاقته فيما يحب .
15- يتصف بحبه وانجذابه للطبيعة والجمال .
16- محب للعطاء بدون شروط .
17- تزيد لديه البصيرة والحدس .
18- يحب مبدأ; ما قل ودل .
19- ليس لديه رغبة في إثبات شيء أو الإصرار على شيء.
20- ليس لديه اهتمام بما يقوله الناس عنه.
21- الشعور بالسعادة النابعة من الذات وليس من شعور خارجي
22- ألإحساس بالطاقات السلبية أو الإيجابية سواء من أشخاص أو ألأماكن.
23- تقبل كل الثقافات و الأراء و الأشخاص.
24- الإهتمام باللياقة البدنية و الإتجاه للأكل الصحي.
25- معرفة نوايا الأشخاص بالبصيرة.
26- كلما إرتفع وعيك كلما زادت حكمتك أكثر
علامات إرتفاع الوعي عند الأشخاص:
1- قلة التحدث وقلة الرغبة في الشرح و كثرة الإستماع
2- الحمد والشكر بغض النظر عن الظروف .
3- سرعة إيصال المعلومة ببساطة .
4- زيادة الترتيب في حياته .
5- كثير التأمل مع نفسه
6- يتجاهل معظم الأشياء ولا يغذي أي دراما
7- بسيط وطاقته في ما يفعل باللحظة فقط .
8- يتحكم بمشاعره .
9- يحب جانبيه المظلم والمشرق ويتقبلهما تماماً .
10- لا ينتظر شيئاً من أحد .
11- يسقط ، يتعثر ، ويتعلم ، ثم يأخذ نفساً ويواصل .
12- قريب من الله .
13- بغض النظر عما يحدث داخله هو مطمئن وهادئ .
14- يستثمر معظم طاقته فيما يحب .
15- يتصف بحبه وانجذابه للطبيعة والجمال .
16- محب للعطاء بدون شروط .
17- تزيد لديه البصيرة والحدس .
18- يحب مبدأ; ما قل ودل .
19- ليس لديه رغبة في إثبات شيء أو الإصرار على شيء.
20- ليس لديه اهتمام بما يقوله الناس عنه.
21- الشعور بالسعادة النابعة من الذات وليس من شعور خارجي
22- ألإحساس بالطاقات السلبية أو الإيجابية سواء من أشخاص أو ألأماكن.
23- تقبل كل الثقافات و الأراء و الأشخاص.
24- الإهتمام باللياقة البدنية و الإتجاه للأكل الصحي.
25- معرفة نوايا الأشخاص بالبصيرة.
26- كلما إرتفع وعيك كلما زادت حكمتك أكثر