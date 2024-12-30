علامات إرتفاع الوعي عند الأشخاص

أبو خديجة

أبو خديجة

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

علامات إرتفاع الوعي عند الأشخاص:

1- قلة التحدث وقلة الرغبة في الشرح و كثرة الإستماع
2- الحمد والشكر بغض النظر عن الظروف .
3- سرعة إيصال المعلومة ببساطة .
4- زيادة الترتيب في حياته .
5- كثير التأمل مع نفسه
6- يتجاهل معظم الأشياء ولا يغذي أي دراما
7- بسيط وطاقته في ما يفعل باللحظة فقط .
8- يتحكم بمشاعره .
9- يحب جانبيه المظلم والمشرق ويتقبلهما تماماً .
10- لا ينتظر شيئاً من أحد .
11- يسقط ، يتعثر ، ويتعلم ، ثم يأخذ نفساً ويواصل .
12- قريب من الله .
13- بغض النظر عما يحدث داخله هو مطمئن وهادئ .
14- يستثمر معظم طاقته فيما يحب .
15- يتصف بحبه وانجذابه للطبيعة والجمال .
16- محب للعطاء بدون شروط .
17- تزيد لديه البصيرة والحدس .
18- يحب مبدأ; ما قل ودل .
19- ليس لديه رغبة في إثبات شيء أو الإصرار على شيء.
20- ليس لديه اهتمام بما يقوله الناس عنه.
21- الشعور بالسعادة النابعة من الذات وليس من شعور خارجي
22- ألإحساس بالطاقات السلبية أو الإيجابية سواء من أشخاص أو ألأماكن.
23- تقبل كل الثقافات و الأراء و الأشخاص.
24- الإهتمام باللياقة البدنية و الإتجاه للأكل الصحي.
25- معرفة نوايا الأشخاص بالبصيرة.
26- كلما إرتفع وعيك كلما زادت حكمتك أكثر
 
توقيع أبو خديجة
بورك فيك على موضوعك القيم أخي دمت مبدعا في سماء المنتدى.
 
قال إلياس:
بورك فيك على موضوعك القيم أخي دمت مبدعا في سماء المنتدى.
إضغط للتوسيع...
العفو خويا إلياس وأسعدني مرورك على موضوعي
 
توقيع أبو خديجة
space-cowboy جيهان جوجو abdouker بلبالي اسماعيل MrRobot zizo aures أم السوس العَنْقَاءُ mohammed dfdf الروسي خدوج و جويرية محمد حمزة Qusay Legend Needforspeede adam 05_27 chayat secret de coeur eslamshaban406 la lune rose طموحة abderrahmene 19 *amani* Martech Zili Na مقهورة Yac-tou شجـ الروح ـون dahman kz Tama Aliche βïģ βôşş جليلوس Ēya Ēljana Alaa_Eldin Mhmd_Kenawy الطيب الجزائري84 سلطان الصحراء rateb سعد نايلي zohirzohir ذكريات ALGERIA DZ jamal1984 فاتن سيلين يونس قاسم CreativePs MESSI23000 ام أمينة Ma$Te Soumia hadj mohammed الامين محمد اسامة احمد aljentel ذات الشيم باتنية و نص فادي محمد habib2 أم إسراء الديباج الرقيق سـارة إلياس ديسق
 
توقيع أبو خديجة
العودة
Top Bottom