السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



علامات إرتفاع الوعي عند الأشخاص:



1- قلة التحدث وقلة الرغبة في الشرح و كثرة الإستماع

2- الحمد والشكر بغض النظر عن الظروف .

3- سرعة إيصال المعلومة ببساطة .

4- زيادة الترتيب في حياته .

5- كثير التأمل مع نفسه

6- يتجاهل معظم الأشياء ولا يغذي أي دراما

7- بسيط وطاقته في ما يفعل باللحظة فقط .

8- يتحكم بمشاعره .

9- يحب جانبيه المظلم والمشرق ويتقبلهما تماماً .

10- لا ينتظر شيئاً من أحد .

11- يسقط ، يتعثر ، ويتعلم ، ثم يأخذ نفساً ويواصل .

12- قريب من الله .

13- بغض النظر عما يحدث داخله هو مطمئن وهادئ .

14- يستثمر معظم طاقته فيما يحب .

15- يتصف بحبه وانجذابه للطبيعة والجمال .

16- محب للعطاء بدون شروط .

17- تزيد لديه البصيرة والحدس .

18- يحب مبدأ; ما قل ودل .

19- ليس لديه رغبة في إثبات شيء أو الإصرار على شيء.

20- ليس لديه اهتمام بما يقوله الناس عنه.

21- الشعور بالسعادة النابعة من الذات وليس من شعور خارجي

22- ألإحساس بالطاقات السلبية أو الإيجابية سواء من أشخاص أو ألأماكن.

23- تقبل كل الثقافات و الأراء و الأشخاص.

24- الإهتمام باللياقة البدنية و الإتجاه للأكل الصحي.

25- معرفة نوايا الأشخاص بالبصيرة.

26- كلما إرتفع وعيك كلما زادت حكمتك أكثر