تساؤل !! لماذا ينقلب الوِد إلى نفور ؟؟

لمعانُ الأحداق
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أحباب اللمة
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تساؤل.. رضوى عاشور و هي روائية مصرية قالت :
" كيف يمكن للمرء أن يركض محمومًا في اتجاه إنسان ثم يعود يركض في الاتجاه المعاكس؟ "
صح غريبة كيفاه زعما الانسان يكون يحب شخص و يهتم بيه و يكون عندو مكانة كبيرة في قلبو و حياتو
ممبعد يغير تماما احساسو و شعورو اتجاهو و تتبدل نظرتو لذلك الشخص ، فيتحول الشعور الجميل تاع الحب إلى نُفور و تجاهل ..
في رايكم وش هي الاسباب لي تخلي الامر يولي هكا !؟
" كيف يمكن للمرء أن يركض محمومًا في اتجاه إنسان ثم يعود يركض في الاتجاه المعاكس؟ "
صح غريبة كيفاه زعما الانسان يكون يحب شخص و يهتم بيه و يكون عندو مكانة كبيرة في قلبو و حياتو
ممبعد يغير تماما احساسو و شعورو اتجاهو و تتبدل نظرتو لذلك الشخص ، فيتحول الشعور الجميل تاع الحب إلى نُفور و تجاهل ..
في رايكم وش هي الاسباب لي تخلي الامر يولي هكا !؟