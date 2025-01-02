تساؤل !! لماذا ينقلب الوِد إلى نفور ؟؟

راح احكي عن تجربة خاصة



كان لي صديقين حميمين كنا لا نفترث تماما

و كان لنا نفس التوجه و التفكير و اسلوب الحياة

لا احد و لا شيء يفرق بيننا

كل اعمالنا و سفرنا و رياضتنا و صلواتنا و تسوقنا

كلش كلش كلش مع بعض



ثم بدأ الخلاف بيننا او بالاحرى بيني و بينهم

هما من عوائل غنية و كأن العرق دساس

اصبح تنمرهم عن الفقراء كل فرصة يظهر و كنت انزعج منهما

ثم فاتحتهما في الموضوع ان التنمر على الفقراء يزعجني

و بعدها اصبحا يتعمدا التنمر فحدثت الفجوة بيني و بينهما

و بعدها وقع الصراخ بيننا

و بعده المسافة بيننا

و بعده الفراق

بقيا مع بعض و انسحبت انا

و اصبحا صهرين لبعضهما

و بعد فترة كانت تهمة لهما بأمور تهريب و سرقة اموال عامة

الان كأنه لم يكن بيني و بينهما ود حتى ان إلتقينا في مسجد او مكان ما

يبتعدا و لا نبادر الى التحية إلا ان إلتقينا وجها لوجه

تكون تحية باردة و ضحكة صفراء

انا عوضت صداقتهما بصداقة زوجتي فهي اعم و ابقى و اصدق و افضل



يعني في الاخير الجميع يظهر على حقيقته و الذهب لا يصدأ

و الحديد يصدأ و يبان كل واحد على حقيقته

ان تشابها بقيا و ان اختلفا افترقا