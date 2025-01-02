تساؤل !! لماذا ينقلب الوِد إلى نفور ؟؟

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

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تساؤل.. رضوى عاشور و هي روائية مصرية قالت :
" كيف يمكن للمرء أن يركض محمومًا في اتجاه إنسان ثم يعود يركض في الاتجاه المعاكس؟ "
صح غريبة كيفاه زعما الانسان يكون يحب شخص و يهتم بيه و يكون عندو مكانة كبيرة في قلبو و حياتو
ممبعد يغير تماما احساسو و شعورو اتجاهو و تتبدل نظرتو لذلك الشخص ، فيتحول الشعور الجميل تاع الحب إلى نُفور و تجاهل ..

في رايكم وش هي الاسباب لي تخلي الامر يولي هكا !؟
 
السبب الذي يجعل الود إلى نفور في بعض الأحيان المصالح بين الأفراد اي عند قضاء المصالح يتركون بعضهم و ذلك
مازلت لي عودة إن شاء الله
 
راح احكي عن تجربة خاصة

كان لي صديقين حميمين كنا لا نفترث تماما
و كان لنا نفس التوجه و التفكير و اسلوب الحياة
لا احد و لا شيء يفرق بيننا
كل اعمالنا و سفرنا و رياضتنا و صلواتنا و تسوقنا
كلش كلش كلش مع بعض

ثم بدأ الخلاف بيننا او بالاحرى بيني و بينهم
هما من عوائل غنية و كأن العرق دساس
اصبح تنمرهم عن الفقراء كل فرصة يظهر و كنت انزعج منهما
ثم فاتحتهما في الموضوع ان التنمر على الفقراء يزعجني
و بعدها اصبحا يتعمدا التنمر فحدثت الفجوة بيني و بينهما
و بعدها وقع الصراخ بيننا
و بعده المسافة بيننا
و بعده الفراق
بقيا مع بعض و انسحبت انا
و اصبحا صهرين لبعضهما
و بعد فترة كانت تهمة لهما بأمور تهريب و سرقة اموال عامة
الان كأنه لم يكن بيني و بينهما ود حتى ان إلتقينا في مسجد او مكان ما
يبتعدا و لا نبادر الى التحية إلا ان إلتقينا وجها لوجه
تكون تحية باردة و ضحكة صفراء
انا عوضت صداقتهما بصداقة زوجتي فهي اعم و ابقى و اصدق و افضل

يعني في الاخير الجميع يظهر على حقيقته و الذهب لا يصدأ
و الحديد يصدأ و يبان كل واحد على حقيقته
ان تشابها بقيا و ان اختلفا افترقا
 
قال لمعانُ الأحداق:
تساؤل.. رضوى عاشور و هي روائية مصرية قالت :
" كيف يمكن للمرء أن يركض محمومًا في اتجاه إنسان ثم يعود يركض في الاتجاه المعاكس؟ "
صح غريبة كيفاه زعما الانسان يكون يحب شخص و يهتم بيه و يكون عندو مكانة كبيرة في قلبو و حياتو
ممبعد يغير تماما احساسو و شعورو اتجاهو و تتبدل نظرتو لذلك الشخص ، فيتحول الشعور الجميل تاع الحب إلى نُفور و تجاهل ..

في رايكم وش هي الاسباب لي تخلي الامر يولي هكا !؟
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من رأي
وهي الانسان ك تحبو بزاف يرجع مقيمش حبك ترجع فكريا تتعب ونتا تهتم بانسان يتهرب منك بخلق اعذار تافهة لصرفك هذه هي لي تخليك كيما قلتي
(فيتحول الشعور الجميل تاع الحب إلى نُفور و تجاهل )

ستجد ما تريد يوماً .. وستكون مع من تحب قريباً .. وستبكي فرحاً لحدوث أشياء تمنيتها طويلاً .. فالله لن يخذلك أبداً "

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آخر تعديل:
قال إلياس:
السبب الذي يجعل الود إلى نفور في بعض الأحيان المصالح بين الأفراد اي عند قضاء المصالح يتركون بعضهم و ذلك
مازلت لي عودة إن شاء الله
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فعلا ، إذا دخلت المصالح اقرأ على العلاقة السلام ..
بانتظار عودتك
قال MOHAMED LAMINE7:
مجرد وجهة نظر خاصة بها
لكن القلوب تخفي الكثير
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فعلا ، أحيانا نحكي الامر المؤلم لتجنب الامر الاكثر ايلاما
شكرا لمرورك
قال الامين محمد:
راح احكي عن تجربة خاصة

كان لي صديقين حميمين كنا لا نفترث تماما
و كان لنا نفس التوجه و التفكير و اسلوب الحياة
لا احد و لا شيء يفرق بيننا
كل اعمالنا و سفرنا و رياضتنا و صلواتنا و تسوقنا
كلش كلش كلش مع بعض

ثم بدأ الخلاف بيننا او بالاحرى بيني و بينهم
هما من عوائل غنية و كأن العرق دساس
اصبح تنمرهم عن الفقراء كل فرصة يظهر و كنت انزعج منهما
ثم فاتحتهما في الموضوع ان التنمر على الفقراء يزعجني
و بعدها اصبحا يتعمدا التنمر فحدثت الفجوة بيني و بينهما
و بعدها وقع الصراخ بيننا
و بعده المسافة بيننا
و بعده الفراق
بقيا مع بعض و انسحبت انا
و اصبحا صهرين لبعضهما
و بعد فترة كانت تهمة لهما بأمور تهريب و سرقة اموال عامة
الان كأنه لم يكن بيني و بينهما ود حتى ان إلتقينا في مسجد او مكان ما
يبتعدا و لا نبادر الى التحية إلا ان إلتقينا وجها لوجه
تكون تحية باردة و ضحكة صفراء
انا عوضت صداقتهما بصداقة زوجتي فهي اعم و ابقى و اصدق و افضل

يعني في الاخير الجميع يظهر على حقيقته و الذهب لا يصدأ
و الحديد يصدأ و يبان كل واحد على حقيقته
ان تشابها بقيا و ان اختلفا افترقا
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الحمد لله ، جاء العوض
الصحاب قلال في وقتنا ، باه تلقى واحد مناسب و على قد قلبك ماهيش ساهلة
الحمد لله الذي جعل من الزواج مودة و رحمة و ضحلة
تغنينا عن العالم ، الاختيار الصح يخليك تحس انك ملكت الدنيا
ربي يحفظ أهلك و يسعدهم ..
كيما قلت في الاخر الاصيل لا يتغير طبعه

شكرا لتواجدك أخي الأمين
قال حفياد آدم:

من رأي
وهي الانسان ك تحبو بزاف يرجع مقيمش حبك ترجع فكريا تتعب ونتا تهتم بانسان يتهرب منك بخلق اعذار تافهة لصرفك هذه هي لي تخليك كيما قلتي
(فيتحول الشعور الجميل تاع الحب إلى نُفور و تجاهل )

ستجد ما تريد يوماً .. وستكون مع من تحب قريباً .. وستبكي فرحاً لحدوث أشياء تمنيتها طويلاً .. فالله لن يخذلك أبداً "

مشاهدة المرفق 168344

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هذي ثاني نقطة مهمة
مي الواحد من الاول يليق يختار لي يشاركو نفس الشعور
و لي يبادلو نفس الاحساس ، يعني اتجاه بعضاهم
الاختيار الخاطئ مرهق جدا
يخليك تدخل في دوامة كنت رح تكون في غنى عنها

الحمد لله كاين ربي كاتبلنا الجميل و الخير في كل شيء

شكرا لمرورك
 
قال لمعانُ الأحداق:
هذي ثاني نقطة مهمة
مي الواحد من الاول يليق يختار لي يشاركو نفس الشعور
و لي يبادلو نفس الاحساس ، يعني اتجاه بعضاهم
الاختيار الخاطئ مرهق جدا
يخليك تدخل في دوامة كنت رح تكون في غنى عنها

الحمد لله كاين ربي كاتبلنا الجميل و الخير في كل شيء

شكرا لمرورك
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الدوامة
مليح ك تدخلها تعلمك كفاه تمشي مستقبلا وتتفادي عقلية الاكثار من المودة هذا رأيي الاكثار من المودة مام لمن هو نصفك راح يجي نهار ويمل من مودتك​
 
قال حفياد آدم:
الدوامة
مليح ك تدخلها تعلمك كفاه تمشي مستقبلا وتتفادي عقلية الاكثار من المودة هذا رأيي الاكثار من المودة مام لمن هو نصفك راح يجي نهار ويمل من مودتك​
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الواحد لازم يعرف ليمن يمد المودة تاعو
الشخص الصح مش رح يخليك تحس بالخيبة
 
قال لمعانُ الأحداق:
تساؤل.. رضوى عاشور و هي روائية مصرية قالت :
" كيف يمكن للمرء أن يركض محمومًا في اتجاه إنسان ثم يعود يركض في الاتجاه المعاكس؟ "
صح غريبة كيفاه زعما الانسان يكون يحب شخص و يهتم بيه و يكون عندو مكانة كبيرة في قلبو و حياتو
ممبعد يغير تماما احساسو و شعورو اتجاهو و تتبدل نظرتو لذلك الشخص ، فيتحول الشعور الجميل تاع الحب إلى نُفور و تجاهل ..

في رايكم وش هي الاسباب لي تخلي الامر يولي هكا !؟
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لأن القلب أحيانًا يسبق العقل فيندفع بجنون نحو من يظن أنه الملاذ لكنه يكتشف في منتصف الطريق أنه كان يجري وراء سراب أو ربما نحو هاوية حينها لا يكون أمامه سوى أن يعود أدراجه بنفس الاندفاع لكن هذه المرة هربًا بدلًا من سعي
يا عزيزتي إنه صراع التعلق والخذلان بين الرغبة في الاقتراب والخوف من الاحتراق بين القلب الذي يركض والعقل الذي يحاول إعادته قبل أن ينهك تمامًا.
 
قال لمعانُ الأحداق:
تساؤل.. رضوى عاشور و هي روائية مصرية قالت :
" كيف يمكن للمرء أن يركض محمومًا في اتجاه إنسان ثم يعود يركض في الاتجاه المعاكس؟ "
صح غريبة كيفاه زعما الانسان يكون يحب شخص و يهتم بيه و يكون عندو مكانة كبيرة في قلبو و حياتو
ممبعد يغير تماما احساسو و شعورو اتجاهو و تتبدل نظرتو لذلك الشخص ، فيتحول الشعور الجميل تاع الحب إلى نُفور و تجاهل ..

في رايكم وش هي الاسباب لي تخلي الامر يولي هكا !؟
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يحدث هذا اذا كان شخص يحب اخر ولا يعرفه عن قرب
او ان ذاك المحبوب يخفي الكثير من جوانبه ثم تنكشف الحقيقة مع الايام ومع العيش بقرب بعضهم اكثر
ويحدث هذا كثيرا في حلات التواصل الزائد في مرحلةالخطبة ومن بعدها الزواج
حيث انه بعد الزواج ينصدم احدهم بحقيقة الاخر واكاذيبه ووجهه الزائف اللذي كان يظهر به
وهذا مثال
 
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