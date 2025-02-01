مصر و الاردن : الوطن البديل لاهل غزة

التهجير لن تقبله اي دولة من دول الطوق

ودول الطوق تدرك جيدا ان مثل هذه الخطوة ستقضي على الجميع

ومهما كان التخاذل و التآمر من من الدول العربية فهي لن تقبل مثل هته الخطوة

لان قبول التهجير واستقبال المهاجرين يعني سقوط وانهيار تلك الانظمة في اقرب وقت.



و من جهة اخرى اخلاقيا لمصر و الاردن و يجب ان لا ننكر هذا الامر: لا يعقل ان تقبل الدولتان التهجير وتظحيان بشعب غزة من اجل حسابات الدولتان و كرههما لحماس فهذا غير معقول .

وراينا فعلا رفض الدولتان القاطع لفكرة التهجير وكيف تصديا لاحباط هذا المخطط

بل و حتى السعودية و كرهها وعداىها الشديد لحماس و الاخوان الا انها رفضت هذا المخطط رفضا قاطعا وتصدت له سياسيا و اعلاميا بكل قوة .

مخطط التهجير وقفت ضده كل الدول العربية و توحدت باستثناء دولة واحدة تلعب دورا كببرا في خراب وتمزيق المنطقة وهي الوحيدة اللتي لم تثبت رفضها لهذا المخطط