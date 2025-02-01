مصر و الاردن : الوطن البديل لاهل غزة

osama305
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أحباب اللمة
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.... ترامب يضغط من جديد على مصر و الأردن حتى تتم استضافة اهل فلسطين عندهم
بمعنى ان تتولى الدول العربية تصفية المقاومة و يعم السلام في اسرائيل
المنطقة ذاهبة لاعادة رسم الخرائط وتوزيع المهمات
وماقام به الإنجليز منذ 100 سنة انتهى
الان يجب بناء طوق حماية للصهيونية من قبل العرب
رسالة ترامب واضحة ... حماية اسرائيل...
بمعنى ان تتولى الدول العربية تصفية المقاومة و يعم السلام في اسرائيل
المنطقة ذاهبة لاعادة رسم الخرائط وتوزيع المهمات
وماقام به الإنجليز منذ 100 سنة انتهى
الان يجب بناء طوق حماية للصهيونية من قبل العرب
رسالة ترامب واضحة ... حماية اسرائيل...