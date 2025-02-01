مصر و الاردن : الوطن البديل لاهل غزة

osama305

osama305

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أحباب اللمة
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.... ترامب يضغط من جديد على مصر و الأردن حتى تتم استضافة اهل فلسطين عندهم
بمعنى ان تتولى الدول العربية تصفية المقاومة و يعم السلام في اسرائيل
المنطقة ذاهبة لاعادة رسم الخرائط وتوزيع المهمات
وماقام به الإنجليز منذ 100 سنة انتهى
الان يجب بناء طوق حماية للصهيونية من قبل العرب
رسالة ترامب واضحة ... حماية اسرائيل...
1738431081400.png
 
هذا ترامب يهذي ستكون نهايته قريبة إن شاء الله و كذلك السيسي و الملك الاردن يحب عليهم عن الانصياع له مهما كانت الأسباب
 
قلنا سابقا ان الكيان و ايران و امريكا استدرجوا المقاومة للقضاء عليها
لكن العواطف عندما تكون جياشة تعطل العقل
 
قال الامين محمد:
قلنا سابقا ان الكيان و ايران و امريكا استدرجوا المقاومة للقضاء عليها
لكن العواطف عندما تكون جياشة تعطل العقل
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اتفق معك بقوة
والله اني كنت دائما مع حماس وأدافع عنها لكن ما حدث من تدمير وبغي واستشهاد اكثر من 45 ألف مسلم ثم بمنتهى البساطة ارجاع الاسرى في ابهى حلة واجمل حالة فرحات مبسوطات وكأنهم كانوا في رحلة استجمام وليسوا اسرى وفوق هذا وذلك يشكرون ايران ومليشياتها التي سفكت دماء اخوتنا أهل سوريا جعلني أجزم أنهم عملاء وليسوا مقاومة
 
مجرد كلام و لن يستطيع اجبار مصر ولا الاردن وحتى وان استطاع فلن يستطيع اجبار اهل غزة ان يتركوا أرضهم
الامر مستحيل الا بحرب اقليميه كبيرة و ستكون امريكا هي الخاسر الاكبر فيها
 
لما تصل الامور الى النقطة الحمراء وهي تهجير او محاولة المساس بالاراضي الفلسطينية وتفريغها من اهلها فلا اضن ان مصر والسعودية والاردن بل وحتى الجزائر وسورية والعراق يقبلون بذالك وتحت اي ضرف واذا استمر هذا الترامب في غيه هذا فربما لا يكمل حتى عهدته كرئيس زد على هذا حتى الكيان متخوف جدا من هذا التطرف لترامبد حيث ربما تنهار بعض الانظمة العربية خاصة من بلدان الطوق ويصبح الكيان في اكبر خطر يهدده وربما بلدان الخليج والسعودية سوف يساعدون مصر والاردن ماديا اذا فكر ترامب توقيف المساعدات المالية والتي وان فعلها فربما اتفاقية كام ديفيد وواد عربة تصبح على المحك خاصة وان مصر تتجه للسلاح الصيني والروسي وهنا تكون اكبر ضربة موجعة لامريكا في المنطقة
 
دول المشرق وخاصة الخليج ومصر والأردن سبب ما يعانيه الشعب الفلسطيني
 
قال فادي محمد:
دول المشرق وخاصة الخليج ومصر والأردن سبب ما يعانيه الشعب الفلسطيني
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استثنيت ايران على الرغم من انها هي السبب الكبير في الكثير
من الفوضى في بلدان السنة و هي التي باعت حماس و استدرجتها
للقضاء عليها
 
التهجير لن تقبله اي دولة من دول الطوق
ودول الطوق تدرك جيدا ان مثل هذه الخطوة ستقضي على الجميع
ومهما كان التخاذل و التآمر من من الدول العربية فهي لن تقبل مثل هته الخطوة
لان قبول التهجير واستقبال المهاجرين يعني سقوط وانهيار تلك الانظمة في اقرب وقت.

و من جهة اخرى اخلاقيا لمصر و الاردن و يجب ان لا ننكر هذا الامر: لا يعقل ان تقبل الدولتان التهجير وتظحيان بشعب غزة من اجل حسابات الدولتان و كرههما لحماس فهذا غير معقول .
وراينا فعلا رفض الدولتان القاطع لفكرة التهجير وكيف تصديا لاحباط هذا المخطط
بل و حتى السعودية و كرهها وعداىها الشديد لحماس و الاخوان الا انها رفضت هذا المخطط رفضا قاطعا وتصدت له سياسيا و اعلاميا بكل قوة .
مخطط التهجير وقفت ضده كل الدول العربية و توحدت باستثناء دولة واحدة تلعب دورا كببرا في خراب وتمزيق المنطقة وهي الوحيدة اللتي لم تثبت رفضها لهذا المخطط
 
اخي محمد . فصائل المقاومة تأسست أصلا للقتال و التحرير الى النهاية
فكيف يتم استدراجها لغرض هي تأسست لاجله اصلا !!!

و المقاومة هي من استدرجت الاحتلال واوقعته في حرب طويلة ووضعته في اسوأ حالاته و اسوأ ايامه منذ بداية الاحتلال

قال الامين محمد:
قلنا سابقا ان الكيان و ايران و امريكا استدرجوا المقاومة للقضاء عليها
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حتى وان كانت نيتهم كذالك لن يتمكنو لان المقاومة هم اصحاب الارض واصحاب الحق في هذه القضية
وكلما ظعفت المقاومة ستعود وتعود اقوى من جديد
 
آخر تعديل:
قال dahman kz:
اخي محمد . فصائل المقاومة تأسست أصلا للقتال و التحرير الى النهاية
فكيف يتم استدراجها لغرض هي تأسست لاجله اصلا !!!

و المقاومة هي من استدرجت الاحتلال واوقعته في حرب طويلة ووضعته في اسوأ حالاته و اسوأ ايامه منذ بداية الاحتلال


حتى وان كانت نيتهم كذالك لن يتمكنو لان المقاومة هم اصحاب الارض واصحاب الحق في هذه القضية
وكلما ظعفت المقاومة ستعود وتعود اقوى من جديد
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العاطفة تقول هكذا بينما الواقع الذي لا نحبه هو ان حماس
وقعت في فخ ايران المجوسية
حماس فقدت الكثير من اسلحتها و كوادرها و قادتها
فقدت غزة التي ابيدت و مسحت من على الارض

حماس لو صبرت لبضع سنين لأصبحت جيشا يحسب له الف حساب
لكن هذا الامر لم يعجب ايران و الصهاينة
فبنوا لها فخا بتواطؤ اعلامي ممنهج و مدروس
للأسف الامر هذا لا يعجبنا لكن هذا هو الواقع و الايام بيننا
ان شاء الله نكون غالط في تحليلي
 
قال سـارة:
اتفق معك بقوة
والله اني كنت دائما مع حماس وأدافع عنها لكن ما حدث من تدمير وبغي واستشهاد اكثر من 45 ألف مسلم ثم بمنتهى البساطة ارجاع الاسرى في ابهى حلة واجمل حالة فرحات مبسوطات وكأنهم كانوا في رحلة استجمام وليسوا اسرى وفوق هذا وذلك يشكرون ايران ومليشياتها التي سفكت دماء اخوتنا أهل سوريا جعلني أجزم أنهم عملاء وليسوا مقاومة
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اهلا الاخت سارة
ماذا لو سمع كلامك هذا رجل مثل العربي بن مهيدي او زيغود يوسف او احمد زبانة
ايام الثورة المباركة
وتكلمتى عن الضحايا او الشهداء بتعبير ادق ..... ؟
من جهة اخرى هل هناك وطن تحرر دون ان يقدم اهله التضحيات ؟؟
ومن جهة ثالثة اهل فلسطين ادرى بامورهم وعلينا اما ان نشجعهم او نعينهم
او نصمت ..
اما ان نطعن فيهم فقد نجد انفسنا في صف الاعداء
وهل يرضيك ان يقف مسلم مدافعا عن الصهيونية ؟؟؟
طيب الله اوقاتكم
 
قال إلياس:
هذا ترامب يهذي ستكون نهايته قريبة إن شاء الله و كذلك السيسي و الملك الاردن يحب عليهم عن الانصياع له مهما كانت الأسباب
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تحية طيبة اخي الكريم
نتمنى ذلك وعن قريب
ولا نملك سوى الدعاء
 
قال الامين محمد:
قلنا سابقا ان الكيان و ايران و امريكا استدرجوا المقاومة للقضاء عليها
لكن العواطف عندما تكون جياشة تعطل العقل
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اهلا اخي محمد
حسب تحليلك ايران متفقة مع امريكا و الصهاينة وهم اصدقاء
لنسلم بذلك .....
كيف نفسر تدفق المال الخليجي السعودي و الاماراتي خصوصا لامريكا
هل امريكا في عداء مع تلك الدول ؟؟؟؟؟
 
قال سـارة:
مجرد كلام و لن يستطيع اجبار مصر ولا الاردن وحتى وان استطاع فلن يستطيع اجبار اهل غزة ان يتركوا أرضهم
الامر مستحيل الا بحرب اقليميه كبيرة و ستكون امريكا هي الخاسر الاكبر فيها
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الرجل يفكر في اقامة دولة فلسطينية في السعودية
واذا لم يقيم الدولة الفلسطينة هذه هناك سياخذ كل ثروة ال سعود
نحن امام لعبة او بالتدقيق ابتزاز
والعرب بدل ان يتوحدوا لازالوا ينشرون الاخبار ان ايران هي العدو.....
 
قال امحمد خوجة:
لما تصل الامور الى النقطة الحمراء وهي تهجير او محاولة المساس بالاراضي الفلسطينية وتفريغها من اهلها فلا اضن ان مصر والسعودية والاردن بل وحتى الجزائر وسورية والعراق يقبلون بذالك وتحت اي ضرف واذا استمر هذا الترامب في غيه هذا فربما لا يكمل حتى عهدته كرئيس زد على هذا حتى الكيان متخوف جدا من هذا التطرف لترامبد حيث ربما تنهار بعض الانظمة العربية خاصة من بلدان الطوق ويصبح الكيان في اكبر خطر يهدده وربما بلدان الخليج والسعودية سوف يساعدون مصر والاردن ماديا اذا فكر ترامب توقيف المساعدات المالية والتي وان فعلها فربما اتفاقية كام ديفيد وواد عربة تصبح على المحك خاصة وان مصر تتجه للسلاح الصيني والروسي وهنا تكون اكبر ضربة موجعة لامريكا في المنطقة
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اهل استاذ
العرب اشعلوا الحرب في اليمن
ثم في السودان
وقبل ذلك في ليبيا
والجامعة العربية صامته
العرب يجفعون نصف ثروتهم لترامب
ويبيتون اليل سهارى في تل ابيب
هل تنتظر منهم شيء ؟؟؟؟؟
 
قال فادي محمد:
دول المشرق وخاصة الخليج ومصر والأردن سبب ما يعانيه الشعب الفلسطيني
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اهلا الاخ فادى
دول الخليج لازالت تضع حماس على قوائم الارهاب
وتعتقل ممثلي حماس
ولا تستطيع حتى استقبالهم اعلاميا
وفي زمن الحرب لما منع اهل اليمن مرور السفن الصهيونية في باب المندب
تسارع العرب بفتح طريق بري لانقاذ اسرائيل عبر الامارات و السعودية و الاردن
فهل هناك خيانة اكبر من هذا
ويتكلم البعض عن ايران ؟؟؟؟؟
 
قال osama305:
اهلا الاخت سارة
ماذا لو سمع كلامك هذا رجل مثل العربي بن مهيدي او زيغود يوسف او احمد زبانة
ايام الثورة المباركة
وتكلمتى عن الضحايا او الشهداء بتعبير ادق ..... ؟
من جهة اخرى هل هناك وطن تحرر دون ان يقدم اهله التضحيات ؟؟
ومن جهة ثالثة اهل فلسطين ادرى بامورهم وعلينا اما ان نشجعهم او نعينهم
او نصمت ..
اما ان نطعن فيهم فقد نجد انفسنا في صف الاعداء
وهل يرضيك ان يقف مسلم مدافعا عن الصهيونية ؟؟؟
طيب الله اوقاتكم
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انا اقدر واحترم كل الثورات العربية والاسلامية التي وقفت ضد الظلم والبغي والاستبداد
واترحم على كل شهيد مات في سبيل الله تقبلم الله في الشهداء
لكن ما حدث في غزة ليست مقاومة ولا جهاد ما حدث استهتار بكل دماء الشعب الغزاوي بمغامرات ذهب ضحيتها أكثر من 54 ألف شهيد بلا أي فائدة تذكر بل بالعكس حتى الاسرى الذين أسروهم ارسلوهم الى بلادهم معززين مكرمين ما اذا استفادت غزة من هذه المقاومة غير مدينة دمرت تماما و مسحت من على وجه الارض
قبل يومين سمعنا لأسامة حمدان القيادي في حماس وهو يترحم على حسن نصر الله قاتل الشعب السوري ويتألم على مصير بشار الأسد وخسارة سوريا كما يقول
كيف يكون اسامة حمدان مجاهد ومقاوم و يرضي بالظلم للشعب السوري
اما ان دماء الفلسطينين دماء ودماء السورين ماء في نظره
كيف يمكنه أن يجمع بين الوقوف مع الظلم المستبدين في سوريا وتأيديهم و مقاومة الظلم الاستبداد في فلسطين
هؤلاء ليسوا مجاهدين فالمبادي لا تجزأ الباطل باطل والحق حق
 
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