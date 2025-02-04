تفشي العنصريه .

aljentel
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أحباب اللمة
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الأمة العربيه والإسلاميه تنتشر فيها العنصريه وحب الذات بشكل لم يسبق له مثيل فقد عاش من كانوا قبلنا لايعرفوا التفرقه ولا يتدخلوا في شئون الغير ويحترموا الإنسان لإنسانيّته وحسب إلا انه في السنوات الأخيره بدأ ينتشر داء العنصريه بشكل مخيف فالكل يحقر الكل والكل يرى انه افضل من غيره وانه لا يشابهه احد وينظر للآخرين بعين الدونية والإنحطاط مخالف بذلك تعاليم الدين الحنيف عن عمد وسبق اصرار .
كنا طلاب في الإبتدائيه لانعرف التفرقه نلعب سوى ونلهو سوى لا نفرق بين شخص وآخر من منطلق عقدي او لون او اصل لكننا حينما كبرنا وجدنا انفسنا عنصريون نحتقر الناس لأن اصلهم مختلف ونحتقرها لأنهم من الجنسيه الفلانيه دون مراعاة للإنسانية على الأقل ،
في بلدي متفشيه العنصريه بشكل مخيف وهناك تفرقه بين الناس لأسباب تافهه ..
نسأل الله العفو والعافيه ..
كنا طلاب في الإبتدائيه لانعرف التفرقه نلعب سوى ونلهو سوى لا نفرق بين شخص وآخر من منطلق عقدي او لون او اصل لكننا حينما كبرنا وجدنا انفسنا عنصريون نحتقر الناس لأن اصلهم مختلف ونحتقرها لأنهم من الجنسيه الفلانيه دون مراعاة للإنسانية على الأقل ،
في بلدي متفشيه العنصريه بشكل مخيف وهناك تفرقه بين الناس لأسباب تافهه ..
نسأل الله العفو والعافيه ..