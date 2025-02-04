تفشي العنصريه .

aljentel

aljentel

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
7,196
نقاط التفاعل
13,589
النقاط
651
محل الإقامة
بريطانيا
الجنس
ذكر
الأمة العربيه والإسلاميه تنتشر فيها العنصريه وحب الذات بشكل لم يسبق له مثيل فقد عاش من كانوا قبلنا لايعرفوا التفرقه ولا يتدخلوا في شئون الغير ويحترموا الإنسان لإنسانيّته وحسب إلا انه في السنوات الأخيره بدأ ينتشر داء العنصريه بشكل مخيف فالكل يحقر الكل والكل يرى انه افضل من غيره وانه لا يشابهه احد وينظر للآخرين بعين الدونية والإنحطاط مخالف بذلك تعاليم الدين الحنيف عن عمد وسبق اصرار .
كنا طلاب في الإبتدائيه لانعرف التفرقه نلعب سوى ونلهو سوى لا نفرق بين شخص وآخر من منطلق عقدي او لون او اصل لكننا حينما كبرنا وجدنا انفسنا عنصريون نحتقر الناس لأن اصلهم مختلف ونحتقرها لأنهم من الجنسيه الفلانيه دون مراعاة للإنسانية على الأقل ،
في بلدي متفشيه العنصريه بشكل مخيف وهناك تفرقه بين الناس لأسباب تافهه ..
نسأل الله العفو والعافيه ..
 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم
في خطبته الجامعة في حجة الوداع: "يا أيها الناس إن ربكم واحد، لا فضل لعربي على عجميّ، ولا لعجميّ على عربيّ، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب
 
العنصرية المقيتة
ربما امر لم ننتبه له لكنه خطير و قد يكون سببا للتفكك في مجتمعاتنا
عندنا في الجزاير لا تتعلق بالتوجه الديني
لان جل الجزايريين على السنة و مافيش مسيحي او شيعي بننا
و ان كان فهو متخفي و لا يبين توجهه المخالف للعام
لكن العنصرية موجودة بنسبة اقل بسبب لون البشرة
موجودة لكن بنسبة قليلة جدا جدا و سببها بدءا كان نوع من الاستهزاء
ثم كان التنمر ثم كانت العنصرية الغير معلنة في الواقع
لكن وجب محاربتها و التنبيه منها و محاربة كل حامل للوائها مهما كانت مكانته
بالتبليغ و المحاكمات و قص كل نافق او ناعق منحرف شاذ
عن ديننا و عاداتنا و تقاليدنا و قوانيننا ففي الاصل لا فرق بيننا
الا بالعمل الصالح النافع و فقط
نحن هنا نحارب العنصرية و الاستهزاء و التنمر بكل الوانه او اجناسه
 
من أهم المشكلات التي تواجهها الحياة الاجتماعية قديما وحديثا هي مشكلة العنصرية التي تعني التفرقة بين البشر بحسب أصولهم العرقية، وألوانهم، وقبائلهم، ومن ثم تنشأ العصبية التي تحامي عن كل ذلك، وقد كان لهذا السلوك أثر واضح في إثارة الفتن عبر التاريخ، وإشعال نار الحروب.
فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نقطة تحول في حياة البشرية حيث عملت الرسالة على إزالة تلك الفوارق العنصرية، وكانت المساواة أهم المبادئ التي ترسخت مع إشراقة صبح الإسلام، وصبغ المجتمع بصبغة الدين ومعاني الإيمان، وروابط الأخوة، وبثت روح التعايش والسلم الاجتماعي بين كل الأعراق، وصار العربي إلى جانب الفارسي والرومي يمارسون أعمال الإسلام بروح واحدة، فضلا عن الفوارق التي كانت بين القبائل العربية نفسها فقد قضى على كل الشعارات الجاهلية، والدعوات العنصرية.

لقد كان من مبادئ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مكاشفة قريش التي تغلغلت فيهم العصبية بأنه مبعوث عالمي، لا تؤطره القبيلة، ولا تحده العرقية، لقد أخبرهم بطبيعة الرسالة التي جاء بها، وأنها تتجاوز الأعراق، واللغات، والألوان، فهي فوق الفوارق الطبقية، والحدود الجغرافية.
ففي مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ولا أقولهن فخرا: بعثت إلى الناس كافة، الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، فأخرتها لأمتي، فهي لمن لا يشرك بالله شيئا.

لقد وصف لهم تلك الحالة التي كانوا عليها بما تنفر منه نفوسهم، فهي دعوات جاهلية، قامت على أساس الجهل بحقيقة الخلق، ومبادئ النشأة الأولى، ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي، وفاجر شقي، والناس بنو آدم وآدم من تراب.

لقد أبدلتهم الرسالة بمسميات قائمة على معاني الإيمان والعمل، بدلا عن تلك الألقاب التي كانت تثير فيهم الحمية والعصبية، ولم يلغ تلك الانتماءات القبلية والأحلاف العشائرية، وإنما هذبها برابطة الإيمان والانتماء للإسلام.
ففي سنن أبي داود عن أبي عقبة، وكان مولى من أهل فارس، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، فضربت رجلا من المشركين، فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فهلا قلت خذها مني، وأنا الغلام الأنصاري.

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في أهله، مثراة في ماله، منسأة في أثره.
فالعلم بالأنساب ليس للتفاخر والتطاول على الناس، بل ليصل المسلم أرحامه ممن تجمعه بهم رابطة النسب والقرابة.

وكان عليه الصلاة والسلام يحذرهم بأن الرجوع إلى دعوات الجاهلية مفارقة لجماعة المسلمين، ونكث للعهد الذي تضمنته كلمة التوحيد، فكان يردد على مسامعهم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية كما في سنن أبي داود عن جبير بن مطعم.

بل لم يكن يسمح باللفظة الواحدة وإن كانت عابرة ما دامت تشي ببقاء رواسب الجاهلية، وتذكر بعهدها المظلم البائد، ففي صحيح مسلم ، عن المعرور بن سويد، قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه، قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
وفي قوله: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية يعلق ابن بطال في شرحه على البخاري بقوله: وهذا غاية فى ذم السب وتقبيحة؛ لأن أمور الجاهلية حرام منسوخة بالإسلام، فوجب على كل مسلم هجرانها واجتنباها
وقد استقامت تلك النفوس لتلك التعاليم الإسلامية، بعد مسيرة التصحيح والتهذيب، حتى كانوا على قلب رجل واحد على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأعراقهم، وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع حتى آخر لحظات الدعوة.

ففي مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله وهو ينقل خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق وفيها: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى أبلغت.
لقد كان هذا الإعلان الحقوقي الشهير يتنزل على نفوس الحاضرين وهم يرسمون لوحة الاجتماع والوحدة الإسلامية بأبهى صورها، القبائل العربية، والوفود القادمة من غير بلاد العرب، لقد كان هذا الخطاب وقريش حاضرة بكل بطونها وعشائرها، ونفوسهم مسلمة لهذا الخطاب الإسلامي الذي أنقذهم من الحروب، وطوى صفحة بائسة من الصراعات التي كانت تدوم لعقود بسبب أن خيلا تعثرت في سباق مع خيل لقبيلة أخرى، لقد عملت فيهم تعاليم الإسلام عملها طوال فترة الدعوة، فذابت في نفوسهم كل معاني الجاهلية، ودعوات العصبية، حتى ختمت تلك المسيرة المباركة في حجة الوداع بهذا الميثاق الإنساني الذي لم يشهد العالم أرقى ولا أعدل ولا أصدق منه.
 
قال إلياس:
قال رسول الله صل الله عليه وسلم
في خطبته الجامعة في حجة الوداع: "يا أيها الناس إن ربكم واحد، لا فضل لعربي على عجميّ، ولا لعجميّ على عربيّ، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب
إضغط للتوسيع...
وهو كذلك لكن لايرى له تطبيق على ارض الواقع ، فقد وصلت الامور على التندر من الناس لانه من الوطن الفلاني وكأن الاوطان معيبه ولانقول إلا الله يهدي ما خلق ..
شكرا اليأس .
 
قال الامين محمد:
العنصرية المقيتة
ربما امر لم ننتبه له لكنه خطير و قد يكون سببا للتفكك في مجتمعاتنا
عندنا في الجزاير لا تتعلق بالتوجه الديني
لان جل الجزايريين على السنة و مافيش مسيحي او شيعي بننا
و ان كان فهو متخفي و لا يبين توجهه المخالف للعام
لكن العنصرية موجودة بنسبة اقل بسبب لون البشرة
موجودة لكن بنسبة قليلة جدا جدا و سببها بدءا كان نوع من الاستهزاء
ثم كان التنمر ثم كانت العنصرية الغير معلنة في الواقع
لكن وجب محاربتها و التنبيه منها و محاربة كل حامل للوائها مهما كانت مكانته
بالتبليغ و المحاكمات و قص كل نافق او ناعق منحرف شاذ
عن ديننا و عاداتنا و تقاليدنا و قوانيننا ففي الاصل لا فرق بيننا
الا بالعمل الصالح النافع و فقط
نحن هنا نحارب العنصرية و الاستهزاء و التنمر بكل الوانه او اجناسه
إضغط للتوسيع...
على حد علمي الجزائر ودول المغرب العربي ليس فيها عنصريه ظاهره مثلما هو ظاهر في دول المشرق العربي ، في بلدي العنصريه واحتقار الآخر اصبحت ظاهره نسأل الله العفو والعافيه ..
شكرا اخي العزيز ..
 
قال إلياس:
من أهم المشكلات التي تواجهها الحياة الاجتماعية قديما وحديثا هي مشكلة العنصرية التي تعني التفرقة بين البشر بحسب أصولهم العرقية، وألوانهم، وقبائلهم، ومن ثم تنشأ العصبية التي تحامي عن كل ذلك، وقد كان لهذا السلوك أثر واضح في إثارة الفتن عبر التاريخ، وإشعال نار الحروب.
فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نقطة تحول في حياة البشرية حيث عملت الرسالة على إزالة تلك الفوارق العنصرية، وكانت المساواة أهم المبادئ التي ترسخت مع إشراقة صبح الإسلام، وصبغ المجتمع بصبغة الدين ومعاني الإيمان، وروابط الأخوة، وبثت روح التعايش والسلم الاجتماعي بين كل الأعراق، وصار العربي إلى جانب الفارسي والرومي يمارسون أعمال الإسلام بروح واحدة، فضلا عن الفوارق التي كانت بين القبائل العربية نفسها فقد قضى على كل الشعارات الجاهلية، والدعوات العنصرية.

لقد كان من مبادئ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مكاشفة قريش التي تغلغلت فيهم العصبية بأنه مبعوث عالمي، لا تؤطره القبيلة، ولا تحده العرقية، لقد أخبرهم بطبيعة الرسالة التي جاء بها، وأنها تتجاوز الأعراق، واللغات، والألوان، فهي فوق الفوارق الطبقية، والحدود الجغرافية.
ففي مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ولا أقولهن فخرا: بعثت إلى الناس كافة، الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، فأخرتها لأمتي، فهي لمن لا يشرك بالله شيئا.

لقد وصف لهم تلك الحالة التي كانوا عليها بما تنفر منه نفوسهم، فهي دعوات جاهلية، قامت على أساس الجهل بحقيقة الخلق، ومبادئ النشأة الأولى، ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي، وفاجر شقي، والناس بنو آدم وآدم من تراب.

لقد أبدلتهم الرسالة بمسميات قائمة على معاني الإيمان والعمل، بدلا عن تلك الألقاب التي كانت تثير فيهم الحمية والعصبية، ولم يلغ تلك الانتماءات القبلية والأحلاف العشائرية، وإنما هذبها برابطة الإيمان والانتماء للإسلام.
ففي سنن أبي داود عن أبي عقبة، وكان مولى من أهل فارس، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، فضربت رجلا من المشركين، فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فهلا قلت خذها مني، وأنا الغلام الأنصاري.

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في أهله، مثراة في ماله، منسأة في أثره.
فالعلم بالأنساب ليس للتفاخر والتطاول على الناس، بل ليصل المسلم أرحامه ممن تجمعه بهم رابطة النسب والقرابة.

وكان عليه الصلاة والسلام يحذرهم بأن الرجوع إلى دعوات الجاهلية مفارقة لجماعة المسلمين، ونكث للعهد الذي تضمنته كلمة التوحيد، فكان يردد على مسامعهم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية كما في سنن أبي داود عن جبير بن مطعم.

بل لم يكن يسمح باللفظة الواحدة وإن كانت عابرة ما دامت تشي ببقاء رواسب الجاهلية، وتذكر بعهدها المظلم البائد، ففي صحيح مسلم ، عن المعرور بن سويد، قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه، قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
وفي قوله: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية يعلق ابن بطال في شرحه على البخاري بقوله: وهذا غاية فى ذم السب وتقبيحة؛ لأن أمور الجاهلية حرام منسوخة بالإسلام، فوجب على كل مسلم هجرانها واجتنباها
وقد استقامت تلك النفوس لتلك التعاليم الإسلامية، بعد مسيرة التصحيح والتهذيب، حتى كانوا على قلب رجل واحد على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأعراقهم، وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع حتى آخر لحظات الدعوة.

ففي مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله وهو ينقل خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق وفيها: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى أبلغت.
لقد كان هذا الإعلان الحقوقي الشهير يتنزل على نفوس الحاضرين وهم يرسمون لوحة الاجتماع والوحدة الإسلامية بأبهى صورها، القبائل العربية، والوفود القادمة من غير بلاد العرب، لقد كان هذا الخطاب وقريش حاضرة بكل بطونها وعشائرها، ونفوسهم مسلمة لهذا الخطاب الإسلامي الذي أنقذهم من الحروب، وطوى صفحة بائسة من الصراعات التي كانت تدوم لعقود بسبب أن خيلا تعثرت في سباق مع خيل لقبيلة أخرى، لقد عملت فيهم تعاليم الإسلام عملها طوال فترة الدعوة، فذابت في نفوسهم كل معاني الجاهلية، ودعوات العصبية، حتى ختمت تلك المسيرة المباركة في حجة الوداع بهذا الميثاق الإنساني الذي لم يشهد العالم أرقى ولا أعدل ولا أصدق منه.
إضغط للتوسيع...
أثريت الطرح بشكل وافي ومن كل الجوانب فشكرا جزيلا …
 
أخي الفاضل؛ هل ترى السواد الأعظم من شبابنا الذين يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي آناء الليل والنهار؟ هل تعتقد أن هذا الكَم الرهيب يعلم فعلا -أصلا- شيئًا عن معنى العنصرية أو ثقَّف نفسه حولها أو جاوز عقله حدود التفكير ثم غاص في أساس المشكلة وحلولها!

أعتقد وأكاد أجزم أن أشهر ما يعرفونه هو المنشورات المزيفة والأحاديث المكذوبة والأخبار الكاذبة .. هذا جل خبراتهم.

بل اسألهم عن اللاعب الفلاني والممثل العلاني والمعنى الترتاني..

لنا الله
 
قال mohammed dfdf:
أخي الفاضل؛ هل ترى السواد الأعظم من شبابنا الذين يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي آناء الليل والنهار؟ هل تعتقد أن هذا الكَم الرهيب يعلم فعلا -أصلا- شيئًا عن معنى العنصرية أو ثقَّف نفسه حولها أو جاوز عقله حدود التفكير ثم غاص في أساس المشكلة وحلولها!

أعتقد وأكاد أجزم أن أشهر ما يعرفونه هو المنشورات المزيفة والأحاديث المكذوبة والأخبار الكاذبة .. هذا جل خبراتهم.

بل اسألهم عن اللاعب الفلاني والممثل العلاني والمعنى الترتاني..

لنا الله
إضغط للتوسيع...
اخي لو خليت خربت ..
لاشك كثر هم من لأهم لهم ولا لهم ابتكارات تصب في صالح المجتمع لكن من فيهم الخير اكثر فالناس تعي جيدا مايدور حولها لكن هناك ساذجون يبحثون عما يمتعهم دون اكتراث للمصلحه العامه لكن ان شاء الله ستكون الدنيا بخير …
 
العنصرية في بلدنا غير موجودة انت يا أخي تخلط بين بين الكراهية والعنصرية فهي كانت موجودة في جنوب افريقيا والولايات المتحدة قديما اي التمييز بين الأبيض والأسود واليوم عادات وانتشرت باوروبا
 
للأسف هي منتشرة منذ زمن بعيد و حاربوها بكل الأشكال و لاكن دون جدوى
لأنه لا توجد دعوة لزيادة الوعي و إحترام كل الإختلافات بين الناس

مشكور على الموضوع
 
قال فادي محمد:
العنصرية في بلدنا غير موجودة انت يا أخي تخلط بين بين الكراهية والعنصرية فهي كانت موجودة في جنوب افريقيا والولايات المتحدة قديما اي التمييز بين الأبيض والأسود واليوم عادات وانتشرت باوروبا
إضغط للتوسيع...
بلى موجوده وتزكم الأنوف فمنا من يحتقر الإنسان لشكله ولون بشرته ومنا من يحتقر الإنسان لعمله ومنا من يحتقره لجنسيته وتلك منتشره ونسأل الله السلامه ..
 
قال ام أمينة:
للأسف هي منتشرة منذ زمن بعيد و حاربوها بكل الأشكال و لاكن دون جدوى
لأنه لا توجد دعوة لزيادة الوعي و إحترام كل الإختلافات بين الناس

مشكور على الموضوع
إضغط للتوسيع...
نعم تلك حقيقه ،،
والشكر موصولا لكِ يا طيبه ..
 
قال aljentel:
بلى موجوده وتزكم الأنوف فمنا من يحتقر الإنسان لشكله ولون بشرته ومنا من يحتقر الإنسان لعمله ومنا من يحتقره لجنسيته وتلك منتشره ونسأل الله السلامه ..
إضغط للتوسيع...
اكرر واقول العنصرية غير موجودة اليوم قديما كانت عنصرية والأسود كان عبيدا ومحروما من كل حقوقه وكان تمييز عنصري أما اليوم فقد اختفت هذه المظاهر وأصبح الاسود رئيسا لأعظم دولة في العالم
هناك ظاهرة جديدة في أوروبا وهو التصغير على اللاعبين ذوي البشرة السوداء لكن العنصرية بمفهومها القديم انتهت ولم يعد لها وجود خاصة في بلد الشهداء
 
قال فادي محمد:
اكرر واقول العنصرية غير موجودة اليوم قديما كانت عنصرية والأسود كان عبيدا ومحروما من كل حقوقه وكان تمييز عنصري أما اليوم فقد اختفت هذه المظاهر وأصبح الاسود رئيسا لأعظم دولة في العالم
هناك ظاهرة جديدة في أوروبا وهو التصغير على اللاعبين ذوي البشرة السوداء لكن العنصرية بمفهومها القديم انتهت ولم يعد لها وجود خاصة في بلد الشهداء
إضغط للتوسيع...
العنصريه موجوده ومتفشيه بشكل ملحوظ حتى في الحقوق الإجتماعيه الوطنيه وانا هنا لا اقصد دولا بعينها …
 
مفهومك العنصرية خاطئ اخي ماتراه اليوم في مجتمعنا هي المعرفية والمحسوبية والرشوة لقضاء حاجتك انها ليست عنصرية
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

إلياس
وسائل عملية لنصرة فلسطين150 طريقة لنصرة الأقصى
المشاركات
4
المشاهدات
713
إلياس
إلياس
angegardienretour
ملف شامل لمشكلات الأطفال - مشكلة طفلك وأسبابها وحلها
المشاركات
1
المشاهدات
481
angegardienretour
angegardienretour
ل
حلول عربية
المشاركات
0
المشاهدات
2K
لمياء 42
ل
ف
التحرش ازمة المجتمع
المشاركات
8
المشاهدات
1K
مهدي الثعالبي
م
الطيب الجزائري84
الشيخ الفيفي : أيها الأئمة احذروا الاعتداء في الدعاء
المشاركات
3
المشاهدات
460
الطيب الجزائري84
الطيب الجزائري84
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top