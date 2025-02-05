جانب من عملي في احدى الجمعيات

توجد جمعية محلية تعنى بالشباب المتمدرس في الثانويات

انا جزء منها

دوري النصح و الارشاد و المرافقة و زرع الايجابية فيهم

و مرافقتهم نحو التغيير و النجاح و التميز



في حديث لي مع احد الشبان الصغار

سنه حوالي 17 او 18 سنة

سألته

كل هته السنوات قدم لك اباك كل ما يملك

و تجاعيد وجهه و تشققهات يديه

كلها ندبات لك و من اجلك



أما امك فقد قدمت لك شبابها و صحتها

و راحتها و نومها



و انت بالمقابل ماذا ستقدم لهم

هل نجاح و سمعة طيبة و عمل تعينهم

ام فشل و خيبة و مشكلة جديدة و هم يضاف الى همومهم



اجهش بالبكاء و قال

اول مرة اسمع هكذا كلمات تصل الى اعماقي



بكى بكاء حارا حتى ابكاني



وعدني بالتغيير و النجاح



أما انا فأحسست انه يحتاج الى من يقوده الى الخير

من يقوده الى الصواب



احس كأن فيه خيرا

