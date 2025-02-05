جانب من عملي في احدى الجمعيات

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
17,592
الحلول
1
نقاط التفاعل
51,459
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
توجد جمعية محلية تعنى بالشباب المتمدرس في الثانويات
انا جزء منها
دوري النصح و الارشاد و المرافقة و زرع الايجابية فيهم
و مرافقتهم نحو التغيير و النجاح و التميز

في حديث لي مع احد الشبان الصغار
سنه حوالي 17 او 18 سنة
سألته
كل هته السنوات قدم لك اباك كل ما يملك
و تجاعيد وجهه و تشققهات يديه
كلها ندبات لك و من اجلك

أما امك فقد قدمت لك شبابها و صحتها
و راحتها و نومها

و انت بالمقابل ماذا ستقدم لهم
هل نجاح و سمعة طيبة و عمل تعينهم
ام فشل و خيبة و مشكلة جديدة و هم يضاف الى همومهم

اجهش بالبكاء و قال
اول مرة اسمع هكذا كلمات تصل الى اعماقي

بكى بكاء حارا حتى ابكاني

وعدني بالتغيير و النجاح

أما انا فأحسست انه يحتاج الى من يقوده الى الخير
من يقوده الى الصواب

احس كأن فيه خيرا

ربي ينجحه ها الابن و كل اولادنا
images.jpg
 
أحيان يرسل الله رحمته لاحدهم على هيئة ملاك بصورة بشر يأخذ بيده الى الطريق الصحيح
كل الشكر على صدق نصيحتك ولطف تعاملك
 
فعلا اخي فالكثير تجد فيهم طاقة ايجابية و امكانات لايستغلونها و السبب هو غياب التوجيه و النصح
فالتوجيه و النصح الجيد يقنع و يحفز و يولد عزيمة واصرار للشخص بضرورة التغيير
 
بارك الله فيك، فعلا الشباب ضائع فكريا نفسيا... لايدري اين السبيل
ربي يسخرلهم رجال امثالك من ينيرون دربهم
 
جميل هو نضحك اخي ف الله ف شبابنا وبناتنا أصبحو ضائعين ف مستنقع التفاهة والبلاهة ووجب علينا مد العون لهم
كلماتك وان كانت بسيطة إلا أنها حركات فيه مشاعر وافكاري كان قد تناسها فيارب وفقه هو وغيره الى ماتحبه وترضاه
موفق اخي
 
الغلطة نتاعنا اننا نستناو منهم التغيير والتبدل للافضل دون مد العون لهم نتركهم لوحدهم ثم نطالب منهم الفائدة الجماعية في حين كنا بعيدون عنهم وقت حاجتهم الينا.
 
لو لم يكن فيه الخير لما بكى
لكنه في بُكاه اثبت ان الخير مزروع في كيانه ووجدانه وانه لاشك يسير في الطريق القويم والا لما تفاعل إلى درجة البكاء .

شكرا لك على ماقدمت فيك الخير والله …
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

angegardienretour
قادة غيروا الدنيا
المشاركات
2
المشاهدات
1K
إلياس
إلياس
angegardienretour
فتاوى لفضبلة الشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الاثري
المشاركات
2
المشاهدات
3K
إلياس
إلياس
ل
حلول عربية
المشاركات
0
المشاهدات
2K
لمياء 42
ل
osama305
  • مغلق
الدكتور على بن محمد : يوميات محارب في معاركه الاخيرة
المشاركات
2
المشاهدات
3K
إلياس
إلياس
ي
أمين اللمة أبو فيصل بلقاء حصري مع ياسمين عنابة ومحمد.م بقناة اللمة الجزائرية
3 4 5
المشاركات
83
المشاهدات
7K
أبو عاتكة
أبو عاتكة
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top