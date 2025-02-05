جانب من عملي في احدى الجمعيات

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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توجد جمعية محلية تعنى بالشباب المتمدرس في الثانويات
انا جزء منها
دوري النصح و الارشاد و المرافقة و زرع الايجابية فيهم
و مرافقتهم نحو التغيير و النجاح و التميز
في حديث لي مع احد الشبان الصغار
سنه حوالي 17 او 18 سنة
سألته
كل هته السنوات قدم لك اباك كل ما يملك
و تجاعيد وجهه و تشققهات يديه
كلها ندبات لك و من اجلك
أما امك فقد قدمت لك شبابها و صحتها
و راحتها و نومها
و انت بالمقابل ماذا ستقدم لهم
هل نجاح و سمعة طيبة و عمل تعينهم
ام فشل و خيبة و مشكلة جديدة و هم يضاف الى همومهم
اجهش بالبكاء و قال
اول مرة اسمع هكذا كلمات تصل الى اعماقي
بكى بكاء حارا حتى ابكاني
وعدني بالتغيير و النجاح
أما انا فأحسست انه يحتاج الى من يقوده الى الخير
من يقوده الى الصواب
احس كأن فيه خيرا
ربي ينجحه ها الابن و كل اولادنا
انا جزء منها
دوري النصح و الارشاد و المرافقة و زرع الايجابية فيهم
و مرافقتهم نحو التغيير و النجاح و التميز
في حديث لي مع احد الشبان الصغار
سنه حوالي 17 او 18 سنة
سألته
كل هته السنوات قدم لك اباك كل ما يملك
و تجاعيد وجهه و تشققهات يديه
كلها ندبات لك و من اجلك
أما امك فقد قدمت لك شبابها و صحتها
و راحتها و نومها
و انت بالمقابل ماذا ستقدم لهم
هل نجاح و سمعة طيبة و عمل تعينهم
ام فشل و خيبة و مشكلة جديدة و هم يضاف الى همومهم
اجهش بالبكاء و قال
اول مرة اسمع هكذا كلمات تصل الى اعماقي
بكى بكاء حارا حتى ابكاني
وعدني بالتغيير و النجاح
أما انا فأحسست انه يحتاج الى من يقوده الى الخير
من يقوده الى الصواب
احس كأن فيه خيرا
ربي ينجحه ها الابن و كل اولادنا