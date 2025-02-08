المبسس طري ومعسل للقلب على قناتي GHcook_ غنوش للطبخ

قال ام أمينة: تسلم الأيادي

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الله يسلم عمركاكيد هادي الوصفة و موجودة أيضا على قناتي GHcook_غنوش للطبخ short.... اتشرف بوجودكمقادير الوصفة :3 كيلات سميد متوسط1/3كيلة سمن و الباقي زيتملح1/2 كأس ماء و الباقي ماء الزهرزيت للقليعسلالطريقة:سميد + سمن + ملح نخلطهم مليح ونتركه يرتاح ساعةبعد ما يرتاح نرشه بمزيج من الماء و ماء الزهر حتى يصبح طري ونبدأ نشكل فالمبسس نتاعنا بعدا نقليه في الزيت على نار اقل من المتوسط بشوي وهو سخن نحطه فالعسلوالف صحة وعافية