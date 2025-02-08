المبسس طري ومعسل للقلب على قناتي GHcook_ غنوش للطبخ

قال ام أمينة:
تسلم الأيادي
يا ريت تفيدينا بالوصفة
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الله يسلم عمرك
اكيد هادي الوصفة و موجودة أيضا على قناتي GHcook_غنوش للطبخ short.... اتشرف بوجودك
مقادير الوصفة :
3 كيلات سميد متوسط
1/3كيلة سمن و الباقي زيت
ملح
1/2 كأس ماء و الباقي ماء الزهر
زيت للقلي
عسل
الطريقة:
سميد + سمن + ملح نخلطهم مليح ونتركه يرتاح ساعة
بعد ما يرتاح نرشه بمزيج من الماء و ماء الزهر حتى يصبح طري ونبدأ نشكل فالمبسس نتاعنا بعدا نقليه في الزيت على نار اقل من المتوسط بشوي وهو سخن نحطه فالعسل
والف صحة وعافية 🤗
 
يعطيك ا
قال GHcook:
تسلميلي وربي ينور طريقك
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لصحه ربي يبارك ...
الافضل انك تحطي الوصفات لكي نستفيدو ..وحطي رابط القناه من فضلك ..نديرلك متابعه😁
 
قال ♡كارينا♡:
يعطيك ا

لصحه ربي يبارك ...
الافضل انك تحطي الوصفات لكي نستفيدو ..وحطي رابط القناه من فضلك ..نديرلك متابعه😁
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ربي يبارك بعمرك ويعزك
اتشرف بإنضمامك
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ربي يعينك ...
ضرك نرسلك لكامل لافامي خياتي جاراتي ...كامل يديرولك متابعه😁😁 ...واصلي مزيد من النجاح والابداع.👏🏻👏🏻..تقبلي مروري 😉
 
قال ♡كارينا♡:
ربي يعينك ...
ضرك نرسلك لكامل لافامي خياتي جاراتي ...كامل يديرولك متابعه😁😁 ...واصلي مزيد من النجاح والابداع.👏🏻👏🏻..تقبلي مروري 😉
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🤗🤗 تسلميلي ربي يفرح قلبك وشكرا على الدعم ❤❤❤
مرورك على راسي يا اختي
 
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