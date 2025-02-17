Oktavio_hinda
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 1,590
- نقاط التفاعل
- 3,652
- النقاط
- 76
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
حبيبي يخاف غلاء المهور
جفاء الحياة غلاء القصور
حبيبي يخاف إذا مالقينا
يضيق المدى تغيب العصور
وينسى قصور القصيد الجميل
بلهو يدينا نشيد القصور
يديك بمعصمي احلى الاساور
وعينيك أصفى مرايا الوجود
ودمعك أغلى لآلئ عمري
بضحكك قدرت معنى الخلود
جفاء الحياة غلاء القصور
حبيبي يخاف إذا مالقينا
يضيق المدى تغيب العصور
وينسى قصور القصيد الجميل
بلهو يدينا نشيد القصور
يديك بمعصمي احلى الاساور
وعينيك أصفى مرايا الوجود
ودمعك أغلى لآلئ عمري
بضحكك قدرت معنى الخلود