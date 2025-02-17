خربشة

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
1,590
نقاط التفاعل
3,652
النقاط
76
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
حبيبي يخاف غلاء المهور
جفاء الحياة غلاء القصور
حبيبي يخاف إذا مالقينا
يضيق المدى تغيب العصور
وينسى قصور القصيد الجميل
بلهو يدينا نشيد القصور
يديك بمعصمي احلى الاساور
وعينيك أصفى مرايا الوجود
ودمعك أغلى لآلئ عمري
بضحكك قدرت معنى الخلود
 
سلمت يمناك على طرحك القيم جعله الله في ميزان حسناتك
 
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