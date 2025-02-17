هل تحبني ؟

تقول أحبك

  • مجموع المصوتين
    7
أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
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أنثى
سلامي للجميع
نحن كنساء هذا هو السؤال الوحيد والأوحد الذي يتكرر ههههه
و اليوم جئت اثرثر معاكم أحبتي ف موضوع الحب
ف أحيانا نبحث عن الحب والتقدير ف أعين أحبتنآ
متناسين الحروب التي يخوضونها لأجلنا
فمثلا حب الأم يظهر يتفانيها في اسعادنا وطهو مالذ وطاب لنا يظهر ف سهرها وخوفها ،بريق عيونها ولهفتها يظهر في كل تقاسيم وجهها
أما الاب فحبه من نوع آخر يكدح ليل نهار لجلب فوت يومكم لجلب فريكات تصرفونها انتم دون وعي ولا حتى تقدير هو حبه يظهر في خوفه عليكم ،ف لباسكم ومأكلكم ,في الجدران التي تأويكم ف الدفء الذي يحتويكم
الأب هو المنارة التي تحرسكم
اما حب الأخ فيظهر في خوفه عليكم وان كان خوفه مبالغ
حب الأخت وان قلتم انها تغار فهي جيشك الوحيد وتوأمك
اما حب الابناء فهو حب غير مشروط ويجيدون التعبير عليه بطريقتهم
كلنا نحب وكل منا طريقته ف التعبير ع حبه
فلا تجعلو فلان وعلان ينكدون عيشتهم
بقول شرفي فلانة راجلها جابلها كادو وانت واش جابلك
ولا شوف علان واش جاب لمرتو وانت دايرك خديمة ليه ولولادو
ايآكم و الكلمات الجارحة التي تحفر ف القلوب والعقول وتكون سببا في تدمير علاقة بسبب كلمة قذفتموها انتم ك السم في ارواحهم
ايآكم احبتي فلكل منا طريقته ف التعبير عن حبه
وانتم ماطريقتكم ههههه؟
هل كلمت أحبگ ترددونها ع مسامع احبتكم ام تكتفو بالفعل ؟
 
انا اعبر عن حبي بالكلام و بالتصرفات
بصراحة تزوجت عن حب و عشق و لم يكن زواجا تقليديا
و مازالت زوجتي تلك الفتاة التي تعبت لاتزوجها و افوز بها
و قبل ارتباطنا كانت معاناة كبيرة و حرب كبيرة
ضد العايلة و الاعراف
اكيد لما كتب الله لنا الزواج لا اتحرج حينما اسميها حبيبتي
و اناديها بالحبيبة و اسجل رقمها في الهاتفي منى
اي كل الامنيات هي و هي امنياتي كلها

انا اعبر عن حبي بالكلام المباشر عن الحب و بلغة الحب
و من النادر ان اناديها باسمها المجرد من صفة تحبها او كلمة تحبها
 
وهل يوجد أسمى من هذه الكلمة بعد الله
طبعا الحب نعمة الحياة رغم أنه في وقتنا هذا تغيرت الأمور وتغلبت الماديات على الحب وأصبح الاخ لا يكلم أخاه ونفس الشيء بالنسبة للاخوات
 
قال الامين محمد:
انا اعبر عن حبي بالكلام و بالتصرفات
بصراحة تزوجت عن حب و عشق و لم يكن زواجا تقليديا
و مازالت زوجتي تلك الفتاة التي تعبت لاتزوجها و افوز بها
و قبل ارتباطنا كانت معاناة كبيرة و حرب كبيرة
ضد العايلة و الاعراف
اكيد لما كتب الله لنا الزواج لا اتحرج حينما اسميها حبيبتي
و اناديها بالحبيبة و اسجل رقمها في الهاتفي منى
اي كل الامنيات هي و هي امنياتي كلها

انا اعبر عن حبي بالكلام المباشر عن الحب و بلغة الحب
و من النادر ان اناديها باسمها المجرد من صفة تحبها او كلمة تحبها
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جميل جدا هو تحدي الجميع وفوزك ادام الله زواجكما وحبكما ورعاكما يارب وأبعد عندكم الحاسدين يارب
ربي يدومها ربي يدومها
هنيئا لها بك
 
قال فادي محمد:
وهل يوجد أسمى من هذه الكلمة بعد الله
طبعا الحب نعمة الحياة رغم أنه في وقتنا هذا تغيرت الأمور وتغلبت الماديات على الحب وأصبح الاخ لا يكلم أخاه ونفس الشيء بالنسبة للاخوات
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سبحانه
نعم تغيرت المسميات وطغت الماديات ع النفوس الله المستعان
 
الحب هو الأصل في مجمل التداعيات والتعاطي وما عداه أمور ثانويه دخيله لا اصل لها ..
حياك ام عبدالله
 
قال فادي محمد:
اللهم امين يارب العالمين
رغم هذا احب زوجتي واولادي
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ربي يدوم المحبة بينكما ويحفظ الاولاد ويجعلهم ذخرا لكم لا عليكم يارب
 
قال aljentel:
الحب هو الأصل في مجمل التداعيات والتعاطي وما عداه أمور ثانويه دخيله لا اصل لها ..
حياك ام عبدالله
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حياك الله وبياك اخي بندر
نعم هو ذاك فاضلي
 
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