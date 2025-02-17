هل تحبني ؟

سلامي للجميع

نحن كنساء هذا هو السؤال الوحيد والأوحد الذي يتكرر ههههه

و اليوم جئت اثرثر معاكم أحبتي ف موضوع الحب

ف أحيانا نبحث عن الحب والتقدير ف أعين أحبتنآ

متناسين الحروب التي يخوضونها لأجلنا

فمثلا حب الأم يظهر يتفانيها في اسعادنا وطهو مالذ وطاب لنا يظهر ف سهرها وخوفها ،بريق عيونها ولهفتها يظهر في كل تقاسيم وجهها

أما الاب فحبه من نوع آخر يكدح ليل نهار لجلب فوت يومكم لجلب فريكات تصرفونها انتم دون وعي ولا حتى تقدير هو حبه يظهر في خوفه عليكم ،ف لباسكم ومأكلكم ,في الجدران التي تأويكم ف الدفء الذي يحتويكم

الأب هو المنارة التي تحرسكم

اما حب الأخ فيظهر في خوفه عليكم وان كان خوفه مبالغ

حب الأخت وان قلتم انها تغار فهي جيشك الوحيد وتوأمك

اما حب الابناء فهو حب غير مشروط ويجيدون التعبير عليه بطريقتهم

كلنا نحب وكل منا طريقته ف التعبير ع حبه

فلا تجعلو فلان وعلان ينكدون عيشتهم

بقول شرفي فلانة راجلها جابلها كادو وانت واش جابلك

ولا شوف علان واش جاب لمرتو وانت دايرك خديمة ليه ولولادو

ايآكم و الكلمات الجارحة التي تحفر ف القلوب والعقول وتكون سببا في تدمير علاقة بسبب كلمة قذفتموها انتم ك السم في ارواحهم

ايآكم احبتي فلكل منا طريقته ف التعبير عن حبه

وانتم ماطريقتكم ههههه؟

هل كلمت أحبگ ترددونها ع مسامع احبتكم ام تكتفو بالفعل ؟