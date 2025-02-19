شارلوك هولمز

حاتم خليفة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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ذهب شرلوك هولمز والدكتور واتسون في رحلة استكشافية ، تناولا العشاء ثم استلقيا في الخيمة وغط الإثنان في نومٍ عميق
بعد عدة ساعات ، إستيقظ هولمز ، وأيقظ صاحبه قائلًا : واتسون أنظر إلى السماء وقل لي ماذا ترى؟
نظر واتسون إلى الأعلى وقال : أرى الملايين من النجوم
ردّ عليه هولمز : وماذا يخبرك ذلك ؟
فكر واتسون قليلا ثم قال :
فلكياً يخبرني هذا أنه ربما هناك ملايين المجرات ، وربما مليارات الكواكب
من ناحية علم التنجيم ، يخبرني أن زحل في برج الأسد
من ناحية الوقت ، يخبرني الأمر أننا في الساعة الثالثة إلا ربعا تقريباً
دينيًا ، يخبرني الأمر عن قدرة الله الخارقة
مناخياً ، يبدو أننا سنستمتع بيومٍ جميلٍ مشرق غداً
وأنت ماذا يخبرك الأمر يا هولمز؟
سكت هولمز قليلاً ثم قال :
واتسون أيها الغبي ،أحدهم سرق الخيمة
لا داعي للإكثار من الفلسفة
بعد عدة ساعات ، إستيقظ هولمز ، وأيقظ صاحبه قائلًا : واتسون أنظر إلى السماء وقل لي ماذا ترى؟
نظر واتسون إلى الأعلى وقال : أرى الملايين من النجوم
ردّ عليه هولمز : وماذا يخبرك ذلك ؟
فكر واتسون قليلا ثم قال :
فلكياً يخبرني هذا أنه ربما هناك ملايين المجرات ، وربما مليارات الكواكب
من ناحية علم التنجيم ، يخبرني أن زحل في برج الأسد
من ناحية الوقت ، يخبرني الأمر أننا في الساعة الثالثة إلا ربعا تقريباً
دينيًا ، يخبرني الأمر عن قدرة الله الخارقة
مناخياً ، يبدو أننا سنستمتع بيومٍ جميلٍ مشرق غداً
وأنت ماذا يخبرك الأمر يا هولمز؟
سكت هولمز قليلاً ثم قال :
واتسون أيها الغبي ،أحدهم سرق الخيمة
لا داعي للإكثار من الفلسفة