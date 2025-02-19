شارلوك هولمز

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
2,602
نقاط التفاعل
8,811
النقاط
416
العمر
40
محل الإقامة
ولاية بسكرة
الجنس
ذكر
ذهب شرلوك هولمز والدكتور واتسون في رحلة استكشافية ، تناولا العشاء ثم استلقيا في الخيمة وغط الإثنان في نومٍ عميق
بعد عدة ساعات ، إستيقظ هولمز ، وأيقظ صاحبه قائلًا : واتسون أنظر إلى السماء وقل لي ماذا ترى؟
نظر واتسون إلى الأعلى وقال : أرى الملايين من النجوم
ردّ عليه هولمز : وماذا يخبرك ذلك ؟
فكر واتسون قليلا ثم قال :
فلكياً يخبرني هذا أنه ربما هناك ملايين المجرات ، وربما مليارات الكواكب
من ناحية علم التنجيم ، يخبرني أن زحل في برج الأسد
من ناحية الوقت ، يخبرني الأمر أننا في الساعة الثالثة إلا ربعا تقريباً
دينيًا ، يخبرني الأمر عن قدرة الله الخارقة
مناخياً ، يبدو أننا سنستمتع بيومٍ جميلٍ مشرق غداً
وأنت ماذا يخبرك الأمر يا هولمز؟
سكت هولمز قليلاً ثم قال :
واتسون أيها الغبي ،أحدهم سرق الخيمة😐😐
لا داعي للإكثار من الفلسفة 😒😒
 
انه غبي فعلا الخيمه مسروقه وهو يدقق بالنجوم …
 
هههههههههههههههههههه
اضحك الله سنك حبيبي حاتم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

wissam 47
أربعون نصيحة لإصلاح البيوت
المشاركات
1
المشاهدات
730
إلياس
إلياس
angegardienretour
قادة غيروا الدنيا
المشاركات
2
المشاهدات
1K
إلياس
إلياس
ل
حلول عربية
المشاركات
0
المشاهدات
2K
لمياء 42
ل
N
الموسوعه الشامله للأحاديث الضعيفه والادعيه والقصص الباطله والموضوعه ...
المشاركات
1
المشاهدات
4K
سفيان اسلام
سفيان اسلام
osama305
  • مغلق
الدكتور على بن محمد : يوميات محارب في معاركه الاخيرة
المشاركات
2
المشاهدات
3K
إلياس
إلياس
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top