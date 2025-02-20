السلام عليكم
عندي طفلة من عائلتي ناويها للحلال هي بزاف مربية و تخاف و تحشم و متدينة
تكلمنا فقط عبر التواصل الاجتماعي لغاية هي طلبت نتوقف عن الكلام لانه لا يرضي الله لغاية نجي لدارهم نخطبها و انا تقبلت ذلك لانه الشيئ الصحيح
موراها هي دايمن تبعتلي و لم تلتزم بما اتفقنا عليه
بعد ذلك هي اشتكت بأننا نتكلم كثيرا في الحرام ..
انا قلت لها انها هي السبب و هي اللي دايمن تبعتلي .
موراها ماحبتش تتقبل الحقيقة و زعفت و بلوكاتني
مع العلم انني دائما اصر على خطبتها في القريب ولكنها تماطل بسبب الدراسة
فهمونا يرحم باباكم ، الموضوع راهو شاعل تفكيري 24/7 و الفتاة راني متعلق بها
بارك الله فيكم
عندي طفلة من عائلتي ناويها للحلال هي بزاف مربية و تخاف و تحشم و متدينة
تكلمنا فقط عبر التواصل الاجتماعي لغاية هي طلبت نتوقف عن الكلام لانه لا يرضي الله لغاية نجي لدارهم نخطبها و انا تقبلت ذلك لانه الشيئ الصحيح
موراها هي دايمن تبعتلي و لم تلتزم بما اتفقنا عليه
بعد ذلك هي اشتكت بأننا نتكلم كثيرا في الحرام ..
انا قلت لها انها هي السبب و هي اللي دايمن تبعتلي .
موراها ماحبتش تتقبل الحقيقة و زعفت و بلوكاتني
مع العلم انني دائما اصر على خطبتها في القريب ولكنها تماطل بسبب الدراسة
فهمونا يرحم باباكم ، الموضوع راهو شاعل تفكيري 24/7 و الفتاة راني متعلق بها
بارك الله فيكم