السلام عليكم

عندي طفلة من عائلتي ناويها للحلال هي بزاف مربية و تخاف و تحشم و متدينة

تكلمنا فقط عبر التواصل الاجتماعي لغاية هي طلبت نتوقف عن الكلام لانه لا يرضي الله لغاية نجي لدارهم نخطبها و انا تقبلت ذلك لانه الشيئ الصحيح

موراها هي دايمن تبعتلي و لم تلتزم بما اتفقنا عليه

بعد ذلك هي اشتكت بأننا نتكلم كثيرا في الحرام ..

انا قلت لها انها هي السبب و هي اللي دايمن تبعتلي .

موراها ماحبتش تتقبل الحقيقة و زعفت و بلوكاتني

مع العلم انني دائما اصر على خطبتها في القريب ولكنها تماطل بسبب الدراسة

فهمونا يرحم باباكم ، الموضوع راهو شاعل تفكيري 24/7 و الفتاة راني متعلق بها

بارك الله فيكم