مشكلتي اخوكم ينوي الزواج و لكنه في حيرة

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2024
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19 أكتوبر 2013
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السلام عليكم
عندي طفلة من عائلتي ناويها للحلال هي بزاف مربية و تخاف و تحشم و متدينة
تكلمنا فقط عبر التواصل الاجتماعي لغاية هي طلبت نتوقف عن الكلام لانه لا يرضي الله لغاية نجي لدارهم نخطبها و انا تقبلت ذلك لانه الشيئ الصحيح
موراها هي دايمن تبعتلي و لم تلتزم بما اتفقنا عليه
بعد ذلك هي اشتكت بأننا نتكلم كثيرا في الحرام ..
انا قلت لها انها هي السبب و هي اللي دايمن تبعتلي .
موراها ماحبتش تتقبل الحقيقة و زعفت و بلوكاتني
مع العلم انني دائما اصر على خطبتها في القريب ولكنها تماطل بسبب الدراسة
فهمونا يرحم باباكم ، الموضوع راهو شاعل تفكيري 24/7 و الفتاة راني متعلق بها
بارك الله فيكم
 
اخطبها بشكل رسمي بما انك مقتنع
واذا تمت الموافقة اللهم بارك واذا ماطلت او رفضت ابحث عن غيرها و لا تعطي لامرها اهمية اكثر مما يستحق و الحياة ليست مبنية على شخص بعينه.
 
عليك بصلاة الاستخارة و اسئل عن الفتاة قبل كل شيء أن شاء الله فيها خير
 
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