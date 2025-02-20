صباحيات ...33

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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نقاط التفاعل
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العمر
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محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
حول مائدة الوليمة تحلق الأربعة؛ رجلان من أقارب العريس، وأستاذان قدما إلى القرية ليشاركا زميلهما فرحة الزواج، بادر الشيخ الوقور بالتعرف على الضيوف، إذن أنتما من رفقاء العريس في الجامعة، هل أنتما من نفس تخصصه؟ أومأ الأول برأسه بالإيجاب ناجيا بنفسه من مزيد الأسئلة، أما الثاني فأوضح أنه من تخصص آخر، هو العلوم السياسية. اعتدل الشيخ في مكانه، "جابك ربي ليا" منذ زمن تؤرقني بعض الأسئلة وددت لو أجد جوابها عندك. على مضض رحب الأستاذ بالسائل خوفا من أن يكون السؤال حول مساحة ميكرونيزيا، أو إسم أم ملك إسبانيا، أو معنى الرموز التي تتوسط علم البرازيل أو اسم عاصمة منغوليا... ففي المخيال الشعبي على من يهتم بالسياسة أن يكون ملما بكل ما شباه ذلك من معلومات.
قال الشيخ كثيرا ما أشاهد على التلفاز من يقدم نفسه كخبير استراتيجي، أو متخصص في الأمن والاستراتيجيا، أو باحث بمركز الدراسات الاستراتيجية، فما الذي تعنيه بالضبط تلك الكلمة العجيبة "استراتيجيا"، تهللت أسارير الأستاذ وراح يشرح باسهاب أصول المصطلح وخلفياته والسياقات التي وظف فيها والمعاني التي قد تفهم منه، وما كاد ينهي محاضرته المرتجلة أو المبتذلة، حتى كان السائل قد أنهى اكتساحه الشامل لكل ما حوت المائدة من خيارات.
"ويحك يا رجل عن أي استراتيجية تسأل، والله ما رأيت أدرى منك بفنونها، بادرته بكلمتين وتركته يرغي برهة من الزمن لتنفرد بالطعام" عقب رابع المجلس معلقا.
تنشأ الفجوة بين الجامعة والمجتمع من أسباب عديدة، لكن افتقاد الجامعي للكثير من مقومات الذكاء الاجتماعي وبعده عن تحسس ما يعتمل في عمق المجتمع من تحولات، يعزز عزلته ويفقده القدرة على التأثير إيجابا في محيطه.
صبحكم الله بكل خير، ورزقكم فقه الدين وفقه العلوم وفقه الواقع والعلم النافع
 
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