وائل المنزلاوي
:: عضو منتسِب ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
- إنضم
- 26 فيفري 2023
- المشاركات
- 40
- نقاط التفاعل
- 57
- النقاط
- 3
- العمر
- 51
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو على قناتي على اليوتيوب كما أدعوكم للاشتراك في القناة و جزاكم الله خيرا
يحيي صلى الله عليه و سلم و الدعوة إلى الله تبارك و تعالى
أدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو على قناتي على اليوتيوب كما أدعوكم للاشتراك في القناة و جزاكم الله خيرا
يحيي صلى الله عليه و سلم و الدعوة إلى الله تبارك و تعالى