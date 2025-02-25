ساحفر أربع قبور

إلياس

إلياس

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أحباب اللمة
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سأحترف حفر القبور واجعلها عميقة جداً
سأحفرها وأرمي فيها موتاي أحياء بكل قسوة وبلا رحمة أو شفقه

القبر الأول :
سأحفره لكل من يغتصب الطفولة البريئة ويستغل سذاجتها
ويخرج من المحكمة بريئاً من افعاله الدنيئة وهو يزهوا ببراءته التي اشتراها
بأمواله من طرف عديمي الضمائر الحية
سأرميهم عراة وبلا كفن وبلا تراب سأترك الغربان تنهش أجسادهم
وتروى من دماءهم وسأزرع على قبورهم الاْشواك وأكتب عليها :
لعنة الله عليكم لن تسلموا من عدالة السماء




القبر الثاني :

سأحفره لكل جبار ظالم لكل طاغية مستبد لكل
من يجني ثرواته على ظهور الفقراء
ويشيد العمارة تلو أخرى ويجعلوننا عبيدا لهم ولأبنائهم من بعدهم
ويحرموننا من أبسط حقوقنا في العيش وفي الحياة
سأدفنهم واجعل على قبورهم الأفاعي والعقارب كي يعرف الناس
وكل من يزورهم أنهم كانوا أكثر ظلما وتعذيبا للناس





القبر الثالث
:

سأحفره لكل من يخون صداقتنا ويستغلها باسم مصالحه الخاصة
ويحطم قلوبنا ويتسبب في انهيارنا وتدمير حياتنا
سأرميه وأبصق عليه وأكتب على قبره :
يا عديم الضمير الله سيقتص لي منك ويعذبك عذابا اليما



القبر الرابع :

سأحفره لكل من يأخذ أموال اليتامى ظلما ويتصرف فيها كيفما يشاء
ويتنكر لهم ويرميهم عرضة للشوارع بلا حنان ورأفة ويتركهم عرضة للضياع والتشرد
سأكبله وأرميه بحذائي وارمي عليه التراب وهو يصرخ ويستغيث.
 
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