المختومة الأخيرة قبل رمضان 🤤

جمــآنــة

جمــآنــة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
15 جوان 2010
المشاركات
1,075
نقاط التفاعل
317
النقاط
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم
رمضان كريم مسبقًا، ربّي يبلغنا هذه الأيام المباركة
حبّيت نشارككم عشاء اليوم 😋 مختومة كيما نسموها في منطقتي.
العجين وجدتولها أنا 😌
IMG_5886.jpeg
IMG_5887.jpeg
وهذو يدّين أختي الصغيرة لاااازم تشارك 😅
IMG_5890.jpeg

لاصوص
IMG_5904.jpeg

نحبوهم صغار

IMG_5900.jpeg
وهذي قطيطة لازم تذوق معانا 😼
IMG_5897.jpeg

وهذا كان عشاءنا البسيط لليوم، بلغنا الله وإياكم الشهر الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🥰
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top