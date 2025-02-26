المختومة الأخيرة قبل رمضان 🤤

جمــآنــة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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- أنثى
السلام عليكم
رمضان كريم مسبقًا، ربّي يبلغنا هذه الأيام المباركة
حبّيت نشارككم عشاء اليوم مختومة كيما نسموها في منطقتي.
العجين وجدتولها أنا
وهذو يدّين أختي الصغيرة لاااازم تشارك
لاصوص
نحبوهم صغار
وهذي قطيطة لازم تذوق معانا
وهذا كان عشاءنا البسيط لليوم، بلغنا الله وإياكم الشهر الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان كريم مسبقًا، ربّي يبلغنا هذه الأيام المباركة
حبّيت نشارككم عشاء اليوم مختومة كيما نسموها في منطقتي.
العجين وجدتولها أنا
وهذو يدّين أختي الصغيرة لاااازم تشارك
لاصوص
نحبوهم صغار
وهذي قطيطة لازم تذوق معانا
وهذا كان عشاءنا البسيط لليوم، بلغنا الله وإياكم الشهر الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته