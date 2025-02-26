المختومة الأخيرة قبل رمضان 🤤

السلام عليكمرمضان كريم مسبقًا، ربّي يبلغنا هذه الأيام المباركةحبّيت نشارككم عشاء اليوممختومة كيما نسموها في منطقتي.وهذا كان عشاءنا البسيط لليوم، بلغنا الله وإياكم الشهر الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته