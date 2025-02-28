صور موائد و حالات لماوية رمضانية

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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فيا طالباً للخيرات هذه أوقاتها قد قربت، ويا منتظر المواسم والأرباح هاهي قد دنت وأشرقت. وأفضلها شهر الصيام والقيام، فقد قربت نعمة الله وحصلت. فقد قرب من المسلمين شهر كريم، وموسم عظيم، وغنم عميم. شهر فضله الله على سائر الشهور بالتشريف والتكريم، أنزل فيه القرآن الكريم، وفرض فيه صيامه عليكم ربكم العظيم، وجعله أحد أركان الإسلام لا يقوم على غيرها ولا يستقيم. وشرع قيامه نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم ففي الحديث: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".
احبتنا في اللمة الغالية و اظهارا للفرحة و البهجة بهذا الضيف العزيز
نفتح موضوع لمد اواصل المحبة و التآخي بين الاعضاء في جو يجمع بين الجد و الهزل المباح
إليكم هته الصفحة المثبتة لرفع صور رمضانية حصرية او مرفوعة من النت
موائد او حالات رمضانية جدية او هزلية فرح و مرح و نقاش و مزاح
فالباب مفتوح واسع لكم كسعة قلوبكم
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