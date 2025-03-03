كلما شعرت بعدم الإنجاز تذكر حديث الرسول ﷺ:



{ لَأنْ أقولَ " سُبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبَرُ، أحَبُّ إليَّ ممَّا طلَعَتْ عليه الشَّمسُ " }



قُل هذا الذكر مستشعرًا أنك أنجزت إنجازًا لا تساويه الدنيا كلها

سيهدأ قلبك و تطمئن نفسك ​