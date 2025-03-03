كلما شعرت بعدم الإنجاز تذكر ...

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
12 أفريل 2016
المشاركات
2,087
نقاط التفاعل
3,416
النقاط
111
محل الإقامة
المــــريخ
الجنس
أنثى
كلما شعرت بعدم الإنجاز تذكر حديث الرسول ﷺ:

{ لَأنْ أقولَ "سُبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبَرُ، أحَبُّ إليَّ ممَّا طلَعَتْ عليه الشَّمسُ" }

قُل هذا الذكر مستشعرًا أنك أنجزت إنجازًا لا تساويه الدنيا كلها
سيهدأ قلبك وتطمئن نفسك
 
سُبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبَرُ، أحَبُّ إليَّ ممَّا طلَعَتْ عليه الشَّمسُ

بارك الله فيكم و نفع بكم اخيتي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top