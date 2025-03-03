لمعانُ الأحداق
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 12 أفريل 2016
- المشاركات
- 2,087
- نقاط التفاعل
- 3,416
- النقاط
- 111
- محل الإقامة
- المــــريخ
- الجنس
- أنثى
كلما شعرت بعدم الإنجاز تذكر حديث الرسول ﷺ:
{ لَأنْ أقولَ "سُبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبَرُ، أحَبُّ إليَّ ممَّا طلَعَتْ عليه الشَّمسُ" }
قُل هذا الذكر مستشعرًا أنك أنجزت إنجازًا لا تساويه الدنيا كلها
سيهدأ قلبك وتطمئن نفسك
{ لَأنْ أقولَ "سُبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبَرُ، أحَبُّ إليَّ ممَّا طلَعَتْ عليه الشَّمسُ" }
قُل هذا الذكر مستشعرًا أنك أنجزت إنجازًا لا تساويه الدنيا كلها
سيهدأ قلبك وتطمئن نفسك