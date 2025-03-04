صاحب سـر رسول الله ﷺ ... من يكون ؟

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

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أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله

رمضانكم مبارك أفاضل اللمة
عساكم بخير

هيا نحكيلكم شوي على حذيفة بن اليمان
من كبار الصحابة بصح بزاف ناس مايعرفوهش للأسف
صحابي قوي ورع تقي نقل بزاف أحاديث، أهم حاجة في سيرته هو أنه صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم، وش هو السر هذا ؟
هو أسماء المنافقين
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى لحذيفة أسماء المنافقين، وكذلك الرسول ضبط عنه الفتن الكائنة في الأمة،
كان يخالف الناس في سؤالهم للرسول صلى الله عليه وسلم،
يقول : كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يدركني ...
كان إنسان صبور لدرجة أنو في غزوة أحد قتلولو باباه بالخطأ، بقى يعيط ويقولهم أبي أبي أبي يا قوم وللأسف باباه كان مات

عمر رضي الله عنه كان إذا مات كاش راجل يسقسي على حذيفة ، إذا حضر الجنازة والصلاة عليه يحضر عمر
وإذا محضرش حذيفة ميحضرش هو ثاني ( يعني كان الميت منافق )

و هذا ماكان
^^
 
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