لن تنال مرتبة الصديق

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
3 جانفي 2019
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نقاط التفاعل
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العمر
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محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
من آداب الصحبة ألا تصاحب إلا أهل الصدق والمروءة
ومن آداب الصداقة الصدق والوفاء
فلن تستحق مرتبة " الصديق " حتى تدفع غيبة حاسد أو جاهل عن صديقك
وإن لم تفعل فما أنت بذاك ، ولا تخادع نفسك
 
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