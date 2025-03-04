لن تنال مرتبة الصديق

سعد606
:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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السلام عليكم ورحمة الله
من آداب الصحبة ألا تصاحب إلا أهل الصدق والمروءة
ومن آداب الصداقة الصدق والوفاء
فلن تستحق مرتبة " الصديق " حتى تدفع غيبة حاسد أو جاهل عن صديقك
وإن لم تفعل فما أنت بذاك ، ولا تخادع نفسك
من آداب الصحبة ألا تصاحب إلا أهل الصدق والمروءة
ومن آداب الصداقة الصدق والوفاء
فلن تستحق مرتبة " الصديق " حتى تدفع غيبة حاسد أو جاهل عن صديقك
وإن لم تفعل فما أنت بذاك ، ولا تخادع نفسك