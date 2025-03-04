لن تنال مرتبة الصديق

السلام عليكم ورحمة الله

من آداب الصحبة ألا تصاحب إلا أهل الصدق والمروءة

ومن آداب الصداقة الصدق والوفاء

فلن تستحق مرتبة " الصديق " حتى تدفع غيبة حاسد أو جاهل عن صديقك

وإن لم تفعل فما أنت بذاك ، ولا تخادع نفسك