خطأ يقع فيه الكثيرون .. !!

لمعانُ الأحداق
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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السلام عليكم
صحا رمضانكم جماعة الخير
حبيت نوضح أمر بزاف ناس يغلطو فيه
شفت كي تكون تصلي ، في سورة الفاتحة ما توصلش بين " ولا الضالين " و كلمة - آمين -
لانو آمين ماهيش آية من سورة الفاتحة ( و إنما قولها سُنة )
ماتصلحش انك توصلها مع الآية لي قبلها
ف خلي ديما سكتة بسيطة ما بينهم
ولا الضالين ... آمين
و هذا ماكان ^^
صحا رمضانكم جماعة الخير
حبيت نوضح أمر بزاف ناس يغلطو فيه
شفت كي تكون تصلي ، في سورة الفاتحة ما توصلش بين " ولا الضالين " و كلمة - آمين -
لانو آمين ماهيش آية من سورة الفاتحة ( و إنما قولها سُنة )
ماتصلحش انك توصلها مع الآية لي قبلها
ف خلي ديما سكتة بسيطة ما بينهم
ولا الضالين ... آمين
و هذا ماكان ^^