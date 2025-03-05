خطأ يقع فيه الكثيرون .. !!

السلام عليكم

صحا رمضانكم جماعة الخير

حبيت نوضح أمر بزاف ناس يغلطو فيه



شفت كي تكون تصلي ، في سورة الفاتحة ما توصلش بين " ولا الضالين " و كلمة - آمين -

لانو آمين ماهيش آية من سورة الفاتحة ( و إنما قولها سُنة )

ماتصلحش انك توصلها مع الآية لي قبلها

ف خلي ديما سكتة بسيطة ما بينهم

ولا الضالين ... آمين



و هذا ماكان ^^​