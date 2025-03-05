خطأ يقع فيه الكثيرون .. !!

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
12 أفريل 2016
المشاركات
2,133
الحلول
1
نقاط التفاعل
3,499
النقاط
111
محل الإقامة
المــــريخ
الجنس
أنثى
السلام عليكم
صحا رمضانكم جماعة الخير
حبيت نوضح أمر بزاف ناس يغلطو فيه

شفت كي تكون تصلي ، في سورة الفاتحة ما توصلش بين " ولا الضالين " و كلمة - آمين -
لانو آمين ماهيش آية من سورة الفاتحة ( و إنما قولها سُنة )
ماتصلحش انك توصلها مع الآية لي قبلها
ف خلي ديما سكتة بسيطة ما بينهم
ولا الضالين ... آمين

و هذا ماكان ^^
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

ناصر dz
كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا
المشاركات
8
المشاهدات
659
ناصر dz
ناصر dz
م
رسول الله صلى الله عليه وسلم معلماً ومربياً
المشاركات
4
المشاهدات
485
abdoulee20
A
إلياس
حقيقة التَّقوى
المشاركات
0
المشاهدات
402
إلياس
إلياس
شيماء شوشيشا
تحضير درس العبادة في الإسلام الحج - العلوم الإسلامية للسنة الثانية ثانوي 2020-2021
المشاركات
5
المشاهدات
1K
شيماء شوشيشا
شيماء شوشيشا
أم أُنٌَيسة
هل خرج يأجوج ومأجوج فعلا؟
المشاركات
4
المشاهدات
379
أم أُنٌَيسة
أم أُنٌَيسة
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top