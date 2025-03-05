آية و فائدة صحية .. "

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
12 أفريل 2016
المشاركات
2,133
الحلول
1
نقاط التفاعل
3,499
النقاط
111
محل الإقامة
المــــريخ
الجنس
أنثى
هيا نمدلكم آية و فائدة صحية
نقدرو نعتبروه من بين الاعجاز في القرآن ثاني

قال تعالى : «.. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (21)..» - الواقعة -
أشار العلماء في ذلك على أنه من الواجب وللحفاظ على الصحة الجسمية يجب أكل الفاكهة قبل اللحم، وذلك لأن الفواكه تحتوي على السكريات البسيطة ( الفريكتوز ) التي تكون سهلة وسريعة الإمتصاص من قِبل الزغابة المعوية ويمدها بالطاقة لكي يُهضم الأكل القادم اما اللحم فهو ثقيل يحتوي على البروتينات والتي تكون ثقيلة يتطلب هضمها وامتصاصها ثلاث ساعات ..
عندما تأكل اللحم قبل الفاكهة سوف يتخمر السكر ويصبح كحول ومن ثَمَتِها يعيق عملية هضم الأكل القادم وتسبب الإنتفاخ المزعج في البطن

صحا فطوركم..
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

إلياس
الصوم وصحة الجهاز الهضمي
المشاركات
2
المشاهدات
425
إلياس
إلياس
faith8
صحتك الرمضانية~سلسلة نصائح لرمضان صحي وسليم-العدد 1
المشاركات
7
المشاهدات
529
faith8
faith8
Mademoiselle carbone
سورة الواقعة
المشاركات
18
المشاهدات
556
هواري بومدين.
ه
I
فصيلة دمك وما يناسبها وما يضرها من الاطعمه
المشاركات
7
المشاهدات
981
hadil2044
H
N
عشر أسرار للغذاء في القرآن!!!!
المشاركات
6
المشاهدات
1K
oumaima
O
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top