هيا نمدلكم آية و فائدة صحية

نقدرو نعتبروه من بين الاعجاز في القرآن ثاني



قال تعالى : «.. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (21)..» - الواقعة -

أشار العلماء في ذلك على أنه من الواجب وللحفاظ على الصحة الجسمية يجب أكل الفاكهة قبل اللحم ، وذلك لأن الفواكه تحتوي على السكريات البسيطة ( الفريكتوز ) التي تكون سهلة وسريعة الإمتصاص من قِبل الزغابة المعوية ويمدها بالطاقة لكي يُهضم الأكل القادم اما اللحم فهو ثقيل يحتوي على البروتينات والتي تكون ثقيلة يتطلب هضمها وامتصاصها ثلاث ساعات ..

عندما تأكل اللحم قبل الفاكهة سوف يتخمر السكر ويصبح كحول ومن ثَمَتِها يعيق عملية هضم الأكل القادم وتسبب الإنتفاخ المزعج في البطن



صحا فطوركم.. ​