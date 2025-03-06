إذا كنت ممن وفقهم الله لتلاوة كلامه فحتما أنه مر بك قصة البقرة التي أمر موسى عليه السلام قومه بذبحها ...

بصح علاش طلب منهم ذبح بقرة !



أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل بذبح بقرة .. بسبب تنازعهم في أمر قاتلٍ منهم قتل نفسًا ، واختلفوا فيمن قتله ..

أصل القصة أن قتيلا ثريا وجد يوما في بني إسرائيل زمن موسى عليه السلام .. ولم يعرفوا قاتله ، فحصلت مشكلة - أهله يطالبون بدمه ..

لكن من هو القاتل !

حينها أمر الله نبيه موسى بمعجزة من معجزات الأنبياء بأن يأمرهم بذبح بقرة ... وأن يأخدوا قطعة منها فيضربوه | أي الميت | فإذا ضربوه فإنه يحيا بإذن الله ويخبرهم بأن الذي قتله هو فلان ...

فلما أمرهم عليه السلام بما أمرهم الله ، فموسى عليه السلام لم يقل أنا آمركم بل قال | إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة | وكيما تعرفوا بني إسرائيل راسهم يابس وعندهم وحد الغرور وكذب ماشي نورمال ، فقالوا وش العلاقة بين البقرة والقتيل راك تتمسخر بينا ، قالهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين والاستهزاء بالناس من خصال الجهال لا من خصال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ...

ثم إنهم شددوا على أنفسهم فطلبوا صفة البقرة ولو أنهم بادروا وذبحوا أي بقرة لكفى هذا وانتهى وكان أسهل عليهم . ومن تشدداتهم طلبوا من موسى أن يبين لهم صفة البقرة ، فقال لهم موسى أنها بقرة لا كبيرة و لا صغيرة عوان بين ذلك ، فافعلوا ما يأمركم به الله ..

زيد راحوا لأشد من الأول و طلبوا اللون لا ندري ما علاقتهم باللون هو طلب منهم ذبح بقرة ولاو يبحثوا على اللون

لـذلك شدد الله عليهم وقال إنها بقرة صفراء فاقع لونها ، فلم يجدوا بقرة بهذا الوصف ..

كي حصلوا و عرفوا بلي هوما خربوها على رواحهم قالوا لموسى | ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون | قال المفسرون لو لم يقولوا ان شاء الله لما وجدوا البقرة لتعنتهم ...

| قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها | لا شية فيها بمعنى ليس فيها لون آخر أو لا عيب فيها ...

| قالوا الآن جئت بالحق | سبحان الله تسمى موسى عليه السلام رسول الله وكليمه هذا وين جا بالحق | فذبحوها وما كادوا يفعلون |



| فقلنا اضربوه ببعضها | وهذا هو المطلوب ، أخذوا قطعة من البقرة فضربوا بها الميت فعادت فيه الروح فقال فلان قتلني ...

قال المفسرون أن القاتل ابن عم المقتول ، والمقتول هذا كان صاحب مال كبير فتعجل قاتله موته ليأخد ماله بالميراث فقتله ..



سبحان الله آية عظيمة شاهدها بنو إسرائيل بأن أحيا الله الميت



و هذا ماكان ^^ ​