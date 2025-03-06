سلطة خفيفة ظريفة وبشكل جديد ومكونات بسيطة أتمنى تعجبكم 🤗🤗❤🌙

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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته صح فطوركمان شاء تكونوا بخير وعلى خير وميفوتش غالبكم رمضانوصفة اليوم سلطة بمكونات بسيطة ولكن بشكل جديدالوصفة :أرزجلبانبطاطا مقطعة قطع صغيرةبيطراف مفورجزر مفورملحمايونيزتونةالطريقة :نخلط الأرز مع جلبان طايبين و البطاطا مفورة ومقطعة قطع صغيرة وملح ومايونيز وتونةنكورهم لكرات وبعدها نجيب كيس و نحط عليه نصف بيطراف ونضيف نصف جزر مرابي و ومن فوق كرات الأرز ونلم الكيس عليها حتى نتحصل على الشكل لي بصورة أتمنى اني نكون شرحت مليح الوصفة ودمتم سالمينالوصفة على قناتي اتشرف بإنضمامكم ودعمكم هذا هو الرابط