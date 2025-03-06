سلطة خفيفة ظريفة وبشكل جديد ومكونات بسيطة أتمنى تعجبكم 🤗🤗❤🌙

GHcook

GHcook

:: غنوش للطبخ ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
28 جانفي 2025
المشاركات
52
نقاط التفاعل
130
النقاط
5
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته صح فطوركم
ان شاء تكونوا بخير وعلى خير وميفوتش غالبكم رمضان 😅 وصفة اليوم سلطة بمكونات بسيطة ولكن بشكل جديد
الوصفة :
أرز
جلبان
بطاطا مقطعة قطع صغيرة
بيطراف مفور
جزر مفور
ملح
مايونيز
تونة
الطريقة :
نخلط الأرز مع جلبان طايبين و البطاطا مفورة ومقطعة قطع صغيرة وملح ومايونيز وتونة
نكورهم لكرات وبعدها نجيب كيس و نحط عليه نصف بيطراف ونضيف نصف جزر مرابي و ومن فوق كرات الأرز ونلم الكيس عليها حتى نتحصل على الشكل لي بصورة أتمنى اني نكون شرحت مليح الوصفة ودمتم سالمين 🤗🤗🌙 الوصفة على قناتي اتشرف بإنضمامكم ودعمكم هذا هو الرابط
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