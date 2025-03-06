سلطة خفيفة ظريفة وبشكل جديد ومكونات بسيطة أتمنى تعجبكم 🤗🤗❤🌙

GHcook
:: غنوش للطبخ ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
- إنضم
- 28 جانفي 2025
- المشاركات
- 52
- نقاط التفاعل
- 130
- النقاط
- 5
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته صح فطوركم
ان شاء تكونوا بخير وعلى خير وميفوتش غالبكم رمضان وصفة اليوم سلطة بمكونات بسيطة ولكن بشكل جديد
الوصفة :
أرز
جلبان
بطاطا مقطعة قطع صغيرة
بيطراف مفور
جزر مفور
ملح
مايونيز
تونة
الطريقة :
نخلط الأرز مع جلبان طايبين و البطاطا مفورة ومقطعة قطع صغيرة وملح ومايونيز وتونة
نكورهم لكرات وبعدها نجيب كيس و نحط عليه نصف بيطراف ونضيف نصف جزر مرابي و ومن فوق كرات الأرز ونلم الكيس عليها حتى نتحصل على الشكل لي بصورة أتمنى اني نكون شرحت مليح الوصفة ودمتم سالمين الوصفة على قناتي اتشرف بإنضمامكم ودعمكم هذا هو الرابط
ان شاء تكونوا بخير وعلى خير وميفوتش غالبكم رمضان وصفة اليوم سلطة بمكونات بسيطة ولكن بشكل جديد
الوصفة :
أرز
جلبان
بطاطا مقطعة قطع صغيرة
بيطراف مفور
جزر مفور
ملح
مايونيز
تونة
الطريقة :
نخلط الأرز مع جلبان طايبين و البطاطا مفورة ومقطعة قطع صغيرة وملح ومايونيز وتونة
نكورهم لكرات وبعدها نجيب كيس و نحط عليه نصف بيطراف ونضيف نصف جزر مرابي و ومن فوق كرات الأرز ونلم الكيس عليها حتى نتحصل على الشكل لي بصورة أتمنى اني نكون شرحت مليح الوصفة ودمتم سالمين الوصفة على قناتي اتشرف بإنضمامكم ودعمكم هذا هو الرابط