كيفاش ؟متى؟؟لماذا؟؟🥰

أولا شكرا على الموضوع كارينا اللطيفة

عجبتني الفكرة

لانو صح كل واحد عندو حكاية مع اللمة و كيفاه حتى رجعت جزء من يومو

عن نفسي كنت نحب المنتديات و اجواءها بحكم ماكانش عندي اي وسيلة تواصل افتراضية هذيك الفترة

و شحال من مرة كنت ندخل زائرة للمة ندير دورة و نخرج

حتى جا نهار و قررت نفتح فيه عضوية



و عندي شحال غايبة عن اللمة رجعت مؤخرا - شدني الحنين - و فرحت لي لقيت مازال نشاط نسبيا ، يعني مش كيما كان في الايام الخوالي لكن ركائز المنتدى و بعض الاعضاء لي كانو من قبل نشطين ماخلاوهش رغم تطور الشبكة و رواج مواقع التواصل الاجتماعي

على عكس باقي المنتديات لي صرالهم ركود

شيء بزاف جميل صراحة



و هذا ماكان ^^