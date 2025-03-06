كيفاش ؟متى؟؟لماذا؟؟🥰

♡كارينا♡

♡كارينا♡

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
20 جويلية 2016
المشاركات
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نقاط التفاعل
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أنثى
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ....🫡
بدايه تقبل الله صيامك وقيامك وصالح اعمالكم ...😁
وصح رمضانكم وكل عام وانتم بألف خير ...😁
والله الصراحه عندي مدة نحوس نكتب موضوع🤔 لكن للاسف 😥لم يخطر على بالي حتى فكرة مليحه🤩 تستاهل تكون موضوع ..مي عندي مدة نخمم !!!؟؟؟ 🤔
أيا قلت نسقسيكم ..😒🤪.
كل واحد فيكم كيفاش سجل دخوله لهذا المنتدى ؟؟😁
وما سبب تسجيل دخوله لهذا المنتدى ؟؟😎
وماتاريخ تسجيل دخوله لهذا المنتدى ؟؟😅
يعني كل واحد يحكيلنا كيفاش سجل دخوله ومتى ولماذا ؟؟؟
ونبدأ .😁.أنا بما أني الاولى في الموضوع ...🤪🤣
🧡انا نشفى مليح وقتها صيف "جويليه" 🥵كنا نعاودو في دارنا🔨🪚🪛 وكانو عندنا خدامين🗜🔫 ..جيت نطيب لغدا 🍽قلت نضرب طلة كاش مانلقى وصفه مليحه🥞🥨 ..دخلت عمي جوجل🔄 لقيت وصفه عجبتني🤩 والله مامتفكرة تاع واش ..المهم فوتت الموضوع ..لقيت بلي صاحبه الموضوع مش حاطه المقادير شحال 🤔..سجلت عضويتي وسقسيتها وجاوبتني ومن يومها عرفت المنتدى هذا وعرفت كامل ناس ملاح فيه😘 واصحاب واحباب واحسن ناس لي مرو عليا في حياتي .🧡🧡.لقيت فيهم السند والاخوة والصداقه وكلش ..وخيرهم وخير هذا المنتدى جامي ننساه ويبقى هذا المنتدى هو المكان لي جمعنا وخلانا نتعرفو على بعضتينا ..🥰🥰😘🫡
1000018390.jpg
 
رجعتينا لسنوات
هاذ المنتدى عشت فيه أحلى أيام وتعرفت فيه على بزاف ناس
منهم صديقات واخوة واخوات
مازلت على تواصل معاهم لليوم بيناتنا الخير ودعاوي الخير
يعني عقد منحكي على اللمة وواش عشت فيها متامنيش
وقتها ياحصرا كنت نقرا ف الجامعة جيت نحوس على بحث لقيت منتدى اللمة مكنتش نعرف للمنتديات بقيت ندخل نقرا المواضيع ونخرج كضيف مباعد سجلت فيه قبل هاذ العضوية بعضوية خلاف نسين اسمها مباعد رجعت سجلت بالعضوية هاذي
في 2009

ناس شاركت معاهم افراحي واحزاني
تخرجي وخطوبتي وزواجي وولادتي لاولادي في ثلاثة
ومازال لليوم


صحا رمضانك وفطورك اختي
 
صحا فطوركم كارينا الغالية ربي يتقبل منا و منكم
واش اخباركم انت و كل الاحباب

انا كنت نكتب في منتدى خليجي اماراتي خاص بكرة القدم
لكن فيه اقسام احرى ثقافية و دينية لكن في الاساس رياضي
وقعلي فيه مشاكل معاهم كامل في الحقيقة على الرغم من اني كنت ناشط فيه
و نكتب كل وقت لكن ادارة المنتدى ما وقفتش معايا
بقيت نحوس على بديل دخلت عدد من المنتديات لكن ما عمروش ليا عينا
حتى ولجت اللمة بالصدفة و اول انسانة رحبت بيا هوما اثنين
@أم منير الله يذكرها بخير
@السلطانة اختي الغالية
الحقيقة هاذو اثنين علموني و ساندوني و شجعوني بزاف و فضلهم عليا كبير
هكذا بالعقل بالعقل حتى وصلت ان اللمة اصبحت جزء من حياتي
و الحقيقة لفقيت فيه احسن عايلة و احسن اخوة و اخوات
فرحنا مع بعض كثيرا و بكينا مع كثيرا و عمرنا ما سمعنا حاجة تزعفنا
لقينا كل خير ربي يديم لمتنا و منتدانا
 
أولا شكرا على الموضوع كارينا اللطيفة
عجبتني الفكرة
لانو صح كل واحد عندو حكاية مع اللمة و كيفاه حتى رجعت جزء من يومو
عن نفسي كنت نحب المنتديات و اجواءها بحكم ماكانش عندي اي وسيلة تواصل افتراضية هذيك الفترة
و شحال من مرة كنت ندخل زائرة للمة ندير دورة و نخرج
حتى جا نهار و قررت نفتح فيه عضوية

و عندي شحال غايبة عن اللمة رجعت مؤخرا - شدني الحنين - و فرحت لي لقيت مازال نشاط نسبيا ، يعني مش كيما كان في الايام الخوالي لكن ركائز المنتدى و بعض الاعضاء لي كانو من قبل نشطين ماخلاوهش رغم تطور الشبكة و رواج مواقع التواصل الاجتماعي
على عكس باقي المنتديات لي صرالهم ركود
شيء بزاف جميل صراحة

و هذا ماكان ^^
 
Morgan Freeman Applause GIF by The Academy Awards

اولا نتقدم نحن اسرة منتدى اللمة باسمى عبارات التهنئة والمباركة و اقوى عبارات الشكر والثناء بهذه المناسبة السعيدة وهي نجاحك في كتابة موضوع وهذا ليس بالشيء البسيط حاليا عكس ما كنا عليه زمان
وهذا ان دل فانما يدل ....الخ

والله حبيت نكتب موضوع كيفك في هذا رمضان مقديتش راني نعاني من البطالة الفكرية

على العموم راح نحاول نتذكر ونردلك بالجواب عن بداية البدايات في لمة الذكريات والحكايات

موضوع شيق وجميل يحمل بين طياته وثناياه ملامح ذكريات تكافح النسيان وتصارع التلاشي في زمن الجحود والهجران
 
قال أبو عاتكة:
تكافح النسيان وتصارع التلاشي في زمن الجحود والهجران
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بن عمي بوفيصل قريب خرجت المتنبي الذي في داخلك
صح علاه حبست
حاس انه عندك موهبة تاع شعر الجاهلي المعاصر راك فاهم ولا نزيد نوضح هههههه
 
قال أبو عاتكة:
Morgan Freeman Applause GIF by The Academy Awards

اولا نتقدم نحن اسرة منتدى اللمة باسمى عبارات التهنئة والمباركة و اقوى عبارات الشكر والثناء بهذه المناسبة السعيدة وهي نجاحك في كتابة موضوع وهذا ليس بالشيء البسيط حاليا عكس ما كنا عليه زمان
وهذا ان دل فانما يدل ....الخ

والله حبيت نكتب موضوع كيفك في هذا رمضان مقديتش راني نعاني من البطالة الفكرية

على العموم راح نحاول نتذكر ونردلك بالجواب عن بداية البدايات في لمة الذكريات والحكايات

موضوع شيق وجميل يحمل بين طياته وثناياه ملامح ذكريات تكافح النسيان وتصارع التلاشي في زمن الجحود والهجران
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ياخاه عليك ...اواه انا تخطيت كامل ردودهم غير باش نبدا بيك انت لول 🤣🤣🤣
والله ولى صعب جدا هاد الامر ..ياخويا لي تجي تكتب عليها تلقاهم كاتبين عليها الف موضوع وباش تكتب يقولك موضوع مكرر ...والافكار تطايرت كي كبرنا ولينا مع لولاد والدار والمسوؤلية وكلش ...وياحي عليك يخي بكري كنت ديما نكتبلكم في المواضيع كنت يوميا نخلط جلط ماخليت ماخلفت ..ها وش بيك ..اعترف ...شوية ...والله لازم تقدملي وسام تاع كاش عفسه ..موضوع خارق ولا يقارن وموضوع فيه جهد عميق وجبار ولا واش 😁
 
قال الامين محمد:
بن عمي بوفيصل قريب خرجت المتنبي الذي في داخلك
صح علاه حبست
حاس انه عندك موهبة تاع شعر الجاهلي المعاصر راك فاهم ولا نزيد نوضح هههههه
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ايه المتنبي او قريب خرج قتلو راه المطر خيط من سما البرة يخي عاود رجع
الشعر الجاهلي المعاصر الاندومي
 
صحا فطوركم
وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
انا سجلت ف منتدى اللمة في 2015 ب اسم عضوية اخر وكي رجعت نعاود ندخل عييت نتفكر كلمة سر قلت نعاود نسجل بعضوية جديدة
علاه سجلت ف لمة كانت اختي مسجلة فيه وكانت تحكي عليه بزاف ايا قلت ندخل نشوف
صراحة فكرتينا في أيام الخوالي ههههه
ياحصرا على ليام زينة
 
قال ♡كارينا♡:
ياخاه عليك ...اواه انا تخطيت كامل ردودهم غير باش نبدا بيك انت لول 🤣🤣🤣
والله ولى صعب جدا هاد الامر ..ياخويا لي تجي تكتب عليها تلقاهم كاتبين عليها الف موضوع وباش تكتب يقولك موضوع مكرر ...والافكار تطايرت كي كبرنا ولينا مع لولاد والدار والمسوؤلية وكلش ...وياحي عليك يخي بكري كنت ديما نكتبلكم في المواضيع كنت يوميا نخلط جلط ماخليت ماخلفت ..ها وش بيك ..اعترف ...شوية ...والله لازم تقدملي وسام تاع كاش عفسه ..موضوع خارق ولا يقارن وموضوع فيه جهد عميق وجبار ولا واش 😁
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لا بالفعل حاليا لكي ترتبي فكرة في راسك قبل ماطير وتنسقيها في الموضوع وتطرحيها لازملنا رقية ههه

اييييه نشفالك الكتابة متحبسش والافكار ديما حاضرة

من يومين كنت نفكر وانا فاتح المنتدى قلت علاش موليناش نكتبو ولو حاجة قليلة كنت راح نكتب موضوع بالخصوص ومتجمعتش الافكار يخي تركتو

كي قلتي عندي مدة نحوس نكتب موضوع حسيتو انك حققتي امل وحلم عكس بكري كنا نطيرو في الكتابة وعندنا كي شربة ماء

الان صعابت يخي راكي معايا
 
قال كنزة.:
صحا فطوركم
وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
انا سجلت ف منتدى اللمة في 2015 ب اسم عضوية اخر وكي رجعت نعاود ندخل عييت نتفكر كلمة سر قلت نعاود نسجل بعضوية جديدة
علاه سجلت ف لمة كانت اختي مسجلة فيه وكانت تحكي عليه بزاف ايا قلت ندخل نشوف
صراحة فكرتينا في أيام الخوالي ههههه
ياحصرا على ليام زينة
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نرجعوهالك ساهل تفكري اسم العضوية فقط
 
موضوع جميل.. يخليك نوستالجيك لوقت أجمل..
أنا سجلت في اللمة وقت لي كانت فكرة المنتديات رائجة 2009/2010 (قبل ظهور وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي) وقتها كنت صغيرة :rolleyes: (والله قبيل برك رجعت لمواضيعي القديمة وردودي ومشاركاتي قعدت نضحك:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:) وكنت سجلت في العديد من المنتديات الأخرى ولكن اللمة بكل صراحة كان الأكثر تميزًا وكان المحبب لقلبي.. تعرفت فيه على ناس رائعين وفوتت فيه أيام رائعة وبعدما خطيتو لمدة 10 سنوات تقريبا (منذ2015) بسبب مشاغل الحياة وثاني بسبب ظهور وسائل لتواصل الاجتماعي لي سلبت منا كلّ جميل :cry: جاتني رسالة في ايميلي من المنتدى وتفكرت ليااام ورجعت والحمد لله لي رجعت..
عسى أن يجمعنا الله في جنانه كما جمعنا في هذا المنتدى الرائع..
صحّة سحوركم
 
ركن الخيمة في منتدى الترحيب كان له دور كبير في جلب التسجيلات وتجميع الجزائريين وربما كان سببا في تسجيلي بعد المتابعة من بعيد والتسجيل في منتديات اخرى كستارتايمز واقلاع سوفت وسوالف ...الخ
التواجد بين ابناء بلدك والتخاطب بنفس اللهجة والعقلية مع وجود طريقة التعامل مع اللمة الخاصة في المظهر والتعديلات المستمرة والتقسيمات جعلت الجميع يسارع في التسجيل والمشاركة والتطوير من مواهبه بالفعل استفدنا جميعا من بعض
 
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