كيفاش ؟متى؟؟لماذا؟؟🥰

♡كارينا♡
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ....
بدايه تقبل الله صيامك وقيامك وصالح اعمالكم ...
وصح رمضانكم وكل عام وانتم بألف خير ...
والله الصراحه عندي مدة نحوس نكتب موضوع لكن للاسف لم يخطر على بالي حتى فكرة مليحه تستاهل تكون موضوع ..مي عندي مدة نخمم !!!؟؟؟
أيا قلت نسقسيكم ...
كل واحد فيكم كيفاش سجل دخوله لهذا المنتدى ؟؟
وما سبب تسجيل دخوله لهذا المنتدى ؟؟
وماتاريخ تسجيل دخوله لهذا المنتدى ؟؟
يعني كل واحد يحكيلنا كيفاش سجل دخوله ومتى ولماذا ؟؟؟
ونبدأ ..أنا بما أني الاولى في الموضوع ...
انا نشفى مليح وقتها صيف "جويليه" كنا نعاودو في دارنا وكانو عندنا خدامين🗜 ..جيت نطيب لغدا 🍽قلت نضرب طلة كاش مانلقى وصفه مليحه ..دخلت عمي جوجل لقيت وصفه عجبتني والله مامتفكرة تاع واش ..المهم فوتت الموضوع ..لقيت بلي صاحبه الموضوع مش حاطه المقادير شحال ..سجلت عضويتي وسقسيتها وجاوبتني ومن يومها عرفت المنتدى هذا وعرفت كامل ناس ملاح فيه واصحاب واحباب واحسن ناس لي مرو عليا في حياتي ..لقيت فيهم السند والاخوة والصداقه وكلش ..وخيرهم وخير هذا المنتدى جامي ننساه ويبقى هذا المنتدى هو المكان لي جمعنا وخلانا نتعرفو على بعضتينا ..
بدايه تقبل الله صيامك وقيامك وصالح اعمالكم ...
وصح رمضانكم وكل عام وانتم بألف خير ...
والله الصراحه عندي مدة نحوس نكتب موضوع لكن للاسف لم يخطر على بالي حتى فكرة مليحه تستاهل تكون موضوع ..مي عندي مدة نخمم !!!؟؟؟
أيا قلت نسقسيكم ...
كل واحد فيكم كيفاش سجل دخوله لهذا المنتدى ؟؟
وما سبب تسجيل دخوله لهذا المنتدى ؟؟
وماتاريخ تسجيل دخوله لهذا المنتدى ؟؟
يعني كل واحد يحكيلنا كيفاش سجل دخوله ومتى ولماذا ؟؟؟
ونبدأ ..أنا بما أني الاولى في الموضوع ...
انا نشفى مليح وقتها صيف "جويليه" كنا نعاودو في دارنا وكانو عندنا خدامين🗜 ..جيت نطيب لغدا 🍽قلت نضرب طلة كاش مانلقى وصفه مليحه ..دخلت عمي جوجل لقيت وصفه عجبتني والله مامتفكرة تاع واش ..المهم فوتت الموضوع ..لقيت بلي صاحبه الموضوع مش حاطه المقادير شحال ..سجلت عضويتي وسقسيتها وجاوبتني ومن يومها عرفت المنتدى هذا وعرفت كامل ناس ملاح فيه واصحاب واحباب واحسن ناس لي مرو عليا في حياتي ..لقيت فيهم السند والاخوة والصداقه وكلش ..وخيرهم وخير هذا المنتدى جامي ننساه ويبقى هذا المنتدى هو المكان لي جمعنا وخلانا نتعرفو على بعضتينا ..