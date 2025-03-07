تحميل منتدى اللمةالجزائرية على الهاتف

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
11 سبتمبر 2013
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نقاط التفاعل
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محل الإقامة
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الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صحا رمضانكم وصحا فطوركم

جبتلكم طريقة تحميل منتدى اللمة على الهاتف والطابلات مانيش عارف إذا تصلح في الميكرو ولالا

تبع الطريقة للأخير
كي تدخلوا لمنتدى اللمة من ڨوڨل كروم أضغطوا على3 نقاط في الأعلى
Screenshot_20250307_153512.jpg

بعدها روحوا لـ الإضافة إلى الشاشة الرئيسية Screenshot_20250307_153641.jpg

يخرجلكم زوج خيارات إختاروا الأول بعدها أخرجوا من ڨوڨل تلقاوا التطبيق
Screenshot_20250307_153724.jpg
 
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