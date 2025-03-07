تحميل منتدى اللمةالجزائرية على الهاتف

حاتم خليفة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا رمضانكم وصحا فطوركم
جبتلكم طريقة تحميل منتدى اللمة على الهاتف والطابلات مانيش عارف إذا تصلح في الميكرو ولالا
تبع الطريقة للأخير
كي تدخلوا لمنتدى اللمة من ڨوڨل كروم أضغطوا على3 نقاط في الأعلى
بعدها روحوا لـ الإضافة إلى الشاشة الرئيسية
يخرجلكم زوج خيارات إختاروا الأول بعدها أخرجوا من ڨوڨل تلقاوا التطبيق
صحا رمضانكم وصحا فطوركم
جبتلكم طريقة تحميل منتدى اللمة على الهاتف والطابلات مانيش عارف إذا تصلح في الميكرو ولالا
تبع الطريقة للأخير
كي تدخلوا لمنتدى اللمة من ڨوڨل كروم أضغطوا على3 نقاط في الأعلى
بعدها روحوا لـ الإضافة إلى الشاشة الرئيسية
يخرجلكم زوج خيارات إختاروا الأول بعدها أخرجوا من ڨوڨل تلقاوا التطبيق