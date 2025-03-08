اسئلة قبل الافطار

السلام عليكم اخوتي اخواتي



هنا جبتلكم بعض الأسئلة جاوبو عليها قبل الإفطار واعرف ان معظمكم يعرفها



وهي كالتالي



س1.من الملائكة موكلون بفتنة القبر؟



س2.من الذي سيقتلني الدجال؟



س3ما اخر المخلوقات موتا؟



س4ما اول صلات صلوها المسلمون بعد نقل الكعبة؟



س5لماذا سمي الدجال مسيحا ؟



س6ما السورة القرآنية التي تشفع لمن قراها؟



س7ما أطول اية في القرآن الكريم؟



س8من أسد الله الغالب؟



س9ما أعلى درجة في الجنة؟



س10ما اول عاصمة للدولة الإسلامية ؟





بالتوفيق ​