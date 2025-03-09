الغاز ليالي رمضان

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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الجزائر العاصمة
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أنثى
السلام عليكم اخوتي اخواتي

جيتكم الليلة بالغاز فكرية والشاطر يلقى الحل

هاااااا نبدا

اللغز الاول

تبين سجلات إحدى القرى ان رجلا كان له اخ وقد توفي وسجلات اخرى تبين أن الرجل المتوفي لم يكن له اخ.
هذه السجلات صحيحة. فكيف تفسر ذلك؟

اللغز الثاني

لترقيم صفحات كتاب يلزمنا 1392 رقم .
كم عدد صفحات هذا الكتاب؟

اللغز الثالث

ثلاثة عبروا جسر اولهم رأى الجسر ومشى عليه والثاني رأى الجسر ولم يمشي عليه
الثالث لم ير الجسر ولم يمشي عليه.
فكيف حدث ذلك؟

اللغز الرابع
سئل طفل عن عدد الحيوانات التي بحوزتي فقال: كلهم قطط الا اثنين وكلهم كلاب الا اثنين وكلهم ارانب الا اثنين فما هو عدد الحيوانات التي بحوزته؟

بالتوفيق

الالغاز فكرية جداااا
هيا يا شطار



🤔



 
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