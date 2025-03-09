الغاز ليالي رمضان



جيتكم الليلة بالغاز فكرية والشاطر يلقى الحل



هاااااا نبدا



اللغز الاول



تبين سجلات إحدى القرى ان رجلا كان له اخ وقد توفي وسجلات اخرى تبين أن الرجل المتوفي لم يكن له اخ.

هذه السجلات صحيحة. فكيف تفسر ذلك؟



اللغز الثاني