السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



كم أنت رائع ....



كم أنت رائع حين تتحسس كلماتك قبل النطق بها فتنتقي منها الأجمل و الأقرب إلى النفوس و تراعي أثر الحروف على القلوب ....



كم أنت رائع حين ترى الجانب المضيئ فيمن حولك فتركز على المزايا و تتغاضى عن العيوب مدركًا تمامًا أن الكمال للّه وحده و أننا جميع بشر نخطئ و نصيب ....



كم أنت رائع حين تعتذر إن أخطأت و تتراجع عن قرارك إن وجدته غير صحيح و تبدل رأيك إن علمت أنه غير سديد دون تكبر أو حرج ....



كم أنت رائع حين تعفو و حين تتواضع و حين تشعر بألم غيرك و تحاول أن تكون جاهدًا في عون من يحتاجك إبتغاء أجر من اللّه ....



كم انت رائع حين تتمنى الخير لغيرك مثل ما تتمناه لنفسك لأنك تعلم جيدا أنك لن تخسر شيئا إن أتاه اللّه من فضله بل ستكتسب سلامة صدرك و صفاء سريرتك .... ​