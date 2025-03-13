أعضاء فارقونا ولهم علينا واجب الدعاء

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
8,874
الحلول
5
نقاط التفاعل
15,238
النقاط
2,156
الجنس
ذكر

في هذا الشهر الفضيل نتذكر اخوة واخوات لنا كانو هنا ينبضون بالمرح والحياة وتوفاهم الله رحمهم الله جميعا هم ومن لم نعلم بوفاتهم...ادعوا لهم بالرحمة والمغفرة والعفو


ayoub_online

آخر نشاط 27 جوان 2011
قال ayoub_online:
راكم معروضيييييين أكل
تعرف نديرفيها سهرة نسميها سهرة اللمة
و الله كون تصلحلي ، أعضاء اللمة أكل نعرضهم
لازم هذا العرس يدخل في التا ريخ
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1741868664034.png


ان شاء الله فائز بالجنة ربي يرحمك يا أيوب😢

mimi.dz

آخر نشاط 25 مارس 2013
قال silena samanta:
إسمي
لم أختاره...ولم يخيرونني فيه...!!!
لاأعلم هل إختاروه لي....أم هو اختارني...!!!!
ولكن الأكيد أنه مدون في السماء قبل أن أولد على الأرض....
إسمي لازمني منذ أول يوم رأت فيه عيناي نور الحياه...
وسيلازمني حتى ألفظ آخر الأنفاس ويواريني ظلام القبر...
وحتى بعدالممات...أرجو أن أقدم في حياتي مايجعله بعد موتي
مصحوبآ بعبارة....رحمه الله!!!
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قال mimi.dz:
:: سامحونيـ كاشيما غلطتـ معاكمـ
وساعة على ساعة اتفكرونيـ بدعوة خير ::
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lilia mess

آخر نشاط 2 جوان 2014
قال lilia mess:
انا اعلم ان خلف هذه الاسوار...حياة اخرى يتمتع بها من استطاعوا اجتياز
جميع العقبات ...فمنهم من نجح ...و منهم من اخفق و حاول ان يلتقط انفاسه
كي يبدا من جديد.....اما انا ...فلم استطع ان ابدا هذه المرة...و كانني قد سئمت
جميع الفرص...و جميع المحاولات....و جميع الاهداف...و جميع الآمال....
و جميع الامنيات....باختصار شديد قد سئمت الحياة في حد ذاتها فلم اعد اطيقها
او ان الحياة لم تعد هي الاخرى ترغب في تواجدي في سجلاتها وعلى
صفحات دفاترها ...فباتت ترسم لي خطوطا اخرى كي ترسو بسفينتي بعيدا عن
ميناءها.....
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سجينة الصمت ♡كارينا♡ لمعانُ الأحداق osama305 زاكي الشاوي ام أمينة
 
في هذه الايام المباركة ندعوا لهم بالرحمة والمغفرة والفوز بالجنة ...

اضيف كذلك اخوة واخوات كانوا معنا في الأمس القريب و وافتهم المنيه ...

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