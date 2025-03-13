أعضاء فارقونا ولهم علينا واجب الدعاء

انا اعلم ان خلف هذه الاسوار...حياة اخرى يتمتع بها من استطاعوا اجتياز

جميع العقبات ...فمنهم من نجح ...و منهم من اخفق و حاول ان يلتقط انفاسه

كي يبدا من جديد.....اما انا ...فلم استطع ان ابدا هذه المرة...و كانني قد سئمت

جميع الفرص...و جميع المحاولات....و جميع الاهداف...و جميع الآمال....

و جميع الامنيات....باختصار شديد قد سئمت الحياة في حد ذاتها فلم اعد اطيق ها

او ان الحياة لم تعد هي الاخرى ترغب في تواجدي في سجلاتها وعلى

صفحات دفاترها ...فباتت ترسم لي خطوطا اخرى كي ترسو بسفينتي بعيدا عن

ميناءها.....