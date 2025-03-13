أعضاء فارقونا ولهم علينا واجب الدعاء

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
في هذا الشهر الفضيل نتذكر اخوة واخوات لنا كانو هنا ينبضون بالمرح والحياة وتوفاهم الله رحمهم الله جميعا هم ومن لم نعلم بوفاتهم...ادعوا لهم بالرحمة والمغفرة والعفو
ayoub_onlineآخر نشاط 27 جوان 2011
راكم معروضيييييين أكل
تعرف نديرفيها سهرة نسميها سهرة اللمة
و الله كون تصلحلي ، أعضاء اللمة أكل نعرضهم
لازم هذا العرس يدخل في التا ريخ
ان شاء الله فائز بالجنة ربي يرحمك يا أيوب
mimi.dzآخر نشاط 25 مارس 2013
إسمي
لم أختاره...ولم يخيرونني فيه...!!!
لاأعلم هل إختاروه لي....أم هو اختارني...!!!!
ولكن الأكيد أنه مدون في السماء قبل أن أولد على الأرض....
إسمي لازمني منذ أول يوم رأت فيه عيناي نور الحياه...
وسيلازمني حتى ألفظ آخر الأنفاس ويواريني ظلام القبر...
وحتى بعدالممات...أرجو أن أقدم في حياتي مايجعله بعد موتي
مصحوبآ بعبارة....رحمه الله!!!
:: سامحونيـ كاشيما غلطتـ معاكمـ
وساعة على ساعة اتفكرونيـ بدعوة خير ::
lilia messآخر نشاط 2 جوان 2014
انا اعلم ان خلف هذه الاسوار...حياة اخرى يتمتع بها من استطاعوا اجتياز
جميع العقبات ...فمنهم من نجح ...و منهم من اخفق و حاول ان يلتقط انفاسه
كي يبدا من جديد.....اما انا ...فلم استطع ان ابدا هذه المرة...و كانني قد سئمت
جميع الفرص...و جميع المحاولات....و جميع الاهداف...و جميع الآمال....
و جميع الامنيات....باختصار شديد قد سئمت الحياة في حد ذاتها فلم اعد اطيقها
او ان الحياة لم تعد هي الاخرى ترغب في تواجدي في سجلاتها وعلى
صفحات دفاترها ...فباتت ترسم لي خطوطا اخرى كي ترسو بسفينتي بعيدا عن
ميناءها.....
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