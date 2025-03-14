القرنقعوه: احتفال جميل في رمضان

Fethi.dz

Fethi.dz

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"" يعتبر القرنقعوه من أهم العادات الرمضانية الشعبية في دولة قطر والمجتمع الخليجي، وهي أحدى المناسبات الرمضانية المحبوبة لدى الأطفال حيث يرتدون زياً تراثياً لهذه المناسبة ويتجولون في حيّهم وينشدون أغاني شعبية خاصة بهذه المناسبة ويقومون بجمع الحلوى التي يقدمها لهم الجيران. ""

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ويقام احتفال القرنقعوه في ليلة النصف من شهر رمضان (ليلة الـ 14 من رمضان)، رغم أنه غالبًا ما تنطلق الاحتفالات قبل هذا الموعد، ويمثل هذا الاحتفال تكريمًا للأطفال الذين قطعوا منتصف الطريق وصاموا الأسبوعين الماضيين من شهر رمضان، ربما لأول مرة في حياتهم، وهو تحفيز وتشجيع لهم على الاستمرار في صيام النصف الثاني من الشهر.

وتبدأ الاحتفالات بعد صلاة المغرب، حيث يطوف الأطفال المنازل المجاورة طارقين أبوابها ليجمعوا الحلوى والمكسرات (وأيضا كانوا يجمعون القمح والتمر والأرز في السابق)، وهم يرددون أغنيات وأهازيج القرنقعوه التقليدية.

ويُعتقد أن كلمة القرنقعوه مشتقة من كلمة "قرع" أي طرق الباب، كما يُعتقد أن أصولها ربما ترجع إلى تقليد الغوص بحثًا عن اللؤلؤ. وتختلف تسمية الاحتفال بين الدول الخليجية، فمثلا في قطر تعرف بـليلة "القرنقعوه"، وفي الكويت والجانب الشرقي من السعودية يسمى "القرقيعان"، بينما يطلق عليه في عمان اسم "القرنقشوه"، وفي الإمارات العربية المتحدة تسمى "حق الليلة".
 
قرنقعوه 14 مارس 2025 من عين المكان 😅

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