طاجين الزيتون بالفطر والدجاج [بتقديم جميل]

سلام على الجميعحبيت نشارك معاكم الطبق هذا تقديم جميل وذوق أجملنروحو لطريقة التحضيرنقلّيو صدر دجاج في شوية زبدة وزيت ونضيفو عليهبصلة متوسطة الحجم مقطعة ناعم ونضيفوالزيتون والفطر حسب الكمية المرغوبة ونضيفو عليهمالتوابل: ملح، فلفل أسود، جزء صغير من عود القرفةنمرقوهم بالماء السخون بعد ما يتقلاو مليح....كي يطيب صدر الدجاج نفرموه ونضيفو عليه لحشاوشلي نحبو وشوية كريمة خفق وحبات بيض حسب الكميةنحطو خليط الدجاج في قوالب وندخلوهم للفرن نصساعة حد ما يطيب البيض ويتماسك الدجاج ويتحمر....لكريمة البيضاء عبارة عن كريمة جبن استخدمت فيهاجبن عادي للطلي مع غرويار وحطيت عليهم شويةكريمة خفق وحطيتهم ع النار حتى ذابت الأجبانوخليتهم يبردو، كي يبردو يولو كريمة متماسكة...ونقدمو الطبق بالتزيين لي نحبوه انا زينتو بالكريمةمن فوق مع شرائح ليمون وورقات معدنوسوشهية طيبة للجميع