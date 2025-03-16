طاجين الزيتون بالفطر والدجاج [بتقديم جميل]

الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,281
نقاط التفاعل
14,195
النقاط
671
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
سلام على الجميع

حبيت نشارك معاكم الطبق هذا تقديم جميل وذوق أجمل

20250316_030920.jpg

نروحو لطريقة التحضير

نقلّيو صدر دجاج في شوية زبدة وزيت ونضيفو عليه
بصلة متوسطة الحجم مقطعة ناعم ونضيفو
الزيتون والفطر حسب الكمية المرغوبة ونضيفو عليهم
التوابل: ملح، فلفل أسود، جزء صغير من عود القرفة
نمرقوهم بالماء السخون بعد ما يتقلاو مليح
....
كي يطيب صدر الدجاج نفرموه ونضيفو عليه لحشاوش
لي نحبو وشوية كريمة خفق وحبات بيض حسب الكمية
نحطو خليط الدجاج في قوالب وندخلوهم للفرن نص
ساعة حد ما يطيب البيض ويتماسك الدجاج ويتحمر
....
لكريمة البيضاء عبارة عن كريمة جبن استخدمت فيها
جبن عادي للطلي مع غرويار وحطيت عليهم شوية
كريمة خفق وحطيتهم ع النار حتى ذابت الأجبان
وخليتهم يبردو، كي يبردو يولو كريمة متماسكة
...
ونقدمو الطبق بالتزيين لي نحبوه انا زينتو بالكريمة
من فوق مع شرائح ليمون وورقات معدنوس


وشهية طيبة للجميع ☺️
 

المواضيع المشابهة

و
  • مغلق
مختلف وصفات المعكرونة
المشاركات
0
المشاهدات
10K
وردة الشوق
و
العودة
Top