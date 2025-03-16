طاجين الزيتون بالفطر والدجاج [بتقديم جميل]

الورد الأحمر
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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سلام على الجميع
حبيت نشارك معاكم الطبق هذا تقديم جميل وذوق أجمل
نروحو لطريقة التحضير
نقلّيو صدر دجاج في شوية زبدة وزيت ونضيفو عليه
بصلة متوسطة الحجم مقطعة ناعم ونضيفو
الزيتون والفطر حسب الكمية المرغوبة ونضيفو عليهم
التوابل: ملح، فلفل أسود، جزء صغير من عود القرفة
نمرقوهم بالماء السخون بعد ما يتقلاو مليح
....
كي يطيب صدر الدجاج نفرموه ونضيفو عليه لحشاوش
لي نحبو وشوية كريمة خفق وحبات بيض حسب الكمية
نحطو خليط الدجاج في قوالب وندخلوهم للفرن نص
ساعة حد ما يطيب البيض ويتماسك الدجاج ويتحمر
....
لكريمة البيضاء عبارة عن كريمة جبن استخدمت فيها
جبن عادي للطلي مع غرويار وحطيت عليهم شوية
كريمة خفق وحطيتهم ع النار حتى ذابت الأجبان
وخليتهم يبردو، كي يبردو يولو كريمة متماسكة
...
ونقدمو الطبق بالتزيين لي نحبوه انا زينتو بالكريمة
من فوق مع شرائح ليمون وورقات معدنوس
وشهية طيبة للجميع
حبيت نشارك معاكم الطبق هذا تقديم جميل وذوق أجمل
نروحو لطريقة التحضير
نقلّيو صدر دجاج في شوية زبدة وزيت ونضيفو عليه
بصلة متوسطة الحجم مقطعة ناعم ونضيفو
الزيتون والفطر حسب الكمية المرغوبة ونضيفو عليهم
التوابل: ملح، فلفل أسود، جزء صغير من عود القرفة
نمرقوهم بالماء السخون بعد ما يتقلاو مليح
....
كي يطيب صدر الدجاج نفرموه ونضيفو عليه لحشاوش
لي نحبو وشوية كريمة خفق وحبات بيض حسب الكمية
نحطو خليط الدجاج في قوالب وندخلوهم للفرن نص
ساعة حد ما يطيب البيض ويتماسك الدجاج ويتحمر
....
لكريمة البيضاء عبارة عن كريمة جبن استخدمت فيها
جبن عادي للطلي مع غرويار وحطيت عليهم شوية
كريمة خفق وحطيتهم ع النار حتى ذابت الأجبان
وخليتهم يبردو، كي يبردو يولو كريمة متماسكة
...
ونقدمو الطبق بالتزيين لي نحبوه انا زينتو بالكريمة
من فوق مع شرائح ليمون وورقات معدنوس
وشهية طيبة للجميع